Γερμανία: Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στη χώρα

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου επιθέσεων εντός Γερμανίας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, διαβεβαίωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, τόνισε πως λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία κυρίως εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών θεσμών.

Τι δήλωσε ο Μερτς για την πιθανότητα επιθέσεων στη Γερμανία

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα πρέπει να υποθέσουμε αυξημένη απειλή εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος από το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) στο Βισμπάντεν.

Ωστόσο, πρόσθεσε, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς. «Η προστασία τους είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ΒΚΑ και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, ο Μερτς δήλωσε ότι αυτή η «τεράστια προσπάθεια, σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προσωπικού, δεν ήταν μόνο μια αντίδραση στις εξωτερικές απειλές, αλλά και μια προσπάθεια διόρθωσης των εσωτερικών πολιτικών αποφάσεων, του γεγονότος δηλαδή ότι επιτρέψαμε υπερβολικά μεγάλη, ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση». Σήμερα η ΒΚΑ απασχολεί 8.000 εργαζόμενους, ενώ ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε σχεδόν 1,3 δισεκ. ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ