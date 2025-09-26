Γερμανία: Βουλευτής έγραψε ιστορία μιλώντας στη βουλή με το μωρό της στην αγκαλιά

Η βουλευτής Χάνα Στάινμιλερ έγραψε ιστορία εκφωνώντας μια ομιλία με το μωρό της στο βήμα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Η πολιτικός των Πρασίνων έχει πάρει ξανά το μωρό της στη δουλειά στο παρελθόν, λαμβάνοντας τόσο επαίνους όσο και επικρίσεις. Η Στάινμιλερ, που ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού τον Δεκέμβριο, είχε πάρει προηγουμένως λοιπόν, το μωρό στην αίθουσα, αλλά όχι στο βήμα.

Αυτή τη φορά, η 32χρονη μίλησε για τον προϋπολογισμό για το υπουργείο Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Δόμησης με το παιδί της στην αγκαλιά της. «Άγρια μέρα. Θα απολαύσουμε πρώτα το βράδυ και θα μοιραστούμε σκέψεις για την εξισορρόπηση οικογένειας και εργασίας αύριο», έγραψε αργότερα στο Instagram.

Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Julia Klöckner επαίνεσε την στιγμή, λέγοντας ότι η Στάινμιλερ χειρίστηκε την κατάσταση «εξαιρετικά» και πρόσθεσε ότι η είσοδος βρεφών στην αίθουσα μπορεί να είναι κατάλληλη υπό ορισμένες συνθήκες.

«Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός του 2026 του συνασπισμού συντηρητικών-κόκκινων αγνοεί τα κεντρικά προβλήματα της αγοράς κατοικίας. Προσιτότητα; Ανύπαρκτη! Δημογραφική αλλαγή; Αγνοείται! Φοιτητές και εκπαιδευόμενοι; Εγκαταλελειμμένοι! Η έκκλησή μου προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: οξύνετε τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό! Εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα- νέοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες- που αναζητούν προσιτή στέγαση βασίζονται σε αυτούς» έγραψε στο Instagram σε ανάρτησή της, δημοσιεύοντας βίντεο από την ομιλία της με το μωρό στην αγκαλιά της.

Η ίδια ανέφερε ότι το μωρό κοιμόταν ήρεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας και ότι η απόφαση να το έχει μαζί της στο βήμα δεν ήταν εξ’ ολοκλήρου προγραμματισμένη. Συνέβη εν μέρει λόγω της κατάστασης και του ότι δεν υπάρχει θεσμικά προβλεπόμενη άδεια γονιού για βουλευτές.

Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε ποικίλες αντιδράσεις. Πολλοί συνάδελφοί της εξέφρασαν θαυμασμό ότι «είναι δυνατόν» ένα παιδί να είναι στους κοινοβουλευτικούς χώρους ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή «επικοινωνιακή επίδειξη».

Η ίδια η Στάινμιλερ υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να παραμείνει σε συμβολικό επίπεδο αλλά πρέπει να συνοδευτεί από νομικές και θεσμικές ρυθμίσεις που να διευκολύνουν τη συμβατότητα επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Με πληροφορίες από DW