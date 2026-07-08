Γερμανία: «Αρκετοί τραυματίες» μετά από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία - Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης

«Αρκετοί άνθρωποι» τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Σονγκάου της Βαυαρίας, στη Γερμανία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.
Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι έχουν «συλλάβει έναν ύποπτο δράστη», ενώ διευκρίνισαν πως ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων και η σοβαρότητα των τραυματισμών βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen-Gymnasium. Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.
Η Σονγκάου είναι μια μικρή πόλη με περισσότερους από 12.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται στον ποταμό Λεχ, στη δυτική Άνω Βαυαρία.
Με πληροφορίες από DW