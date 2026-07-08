ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή

Γερμανία: «Αρκετοί τραυματίες» μετά από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία - Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης

Ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων και η σοβαρότητα των τραυματισμών βρίσκονται υπό διερεύνηση

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΥΑΡΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

«Αρκετοί άνθρωποι» τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Σονγκάου της Βαυαρίας, στη Γερμανία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι έχουν «συλλάβει έναν ύποπτο δράστη», ενώ διευκρίνισαν πως ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων και η σοβαρότητα των τραυματισμών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen-Gymnasium. Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Η Σονγκάου είναι μια μικρή πόλη με περισσότερους από 12.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται στον ποταμό Λεχ, στη δυτική Άνω Βαυαρία.

Με πληροφορίες από DW

Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΟΥΘ ΕΛΙΣ ΧΑΡΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Ρουθ Έλις: Απονομή χάριτος στην τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στη Βρετανία

Μετά από 70 χρόνια, ο Βασιλιάς Κάρολος έκανε δεκτή την εισήγηση της κυβέρνησης για την απονομή χάριτος - Οι συγγενείς της υποστήριζαν πως υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της
THE LIFO TEAM
 
 