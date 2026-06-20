Γερμανία: Αφέθηκε ελεύθερη η δημοσιογράφος που κρατούνταν σε φυλακή στο Χαλέπι Συρίας

Ελεύθερη αφέθηκε η δημοσιογράφος από τη Γερμανία, Εύα Μαρία Μίχελμαν, η οποία κρατούνταν στη Συρία, και επέστρεψε την Παρασκευή (19/6) στη χώρα της, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η δημοσιογράφος είχε εξαφανιστεί τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, σε περιοχή που μέχρι τότε βρισκόταν υπό κουρδικό έλεγχο. Λίγο αργότερα, η Δαμασκός γνωστοποίησε ότι είχε συλληφθεί.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Εύα Μ. Μίχελμαν αφέθηκε ελεύθερη το πρωί και επέστρεψε στη Γερμανία το απόγευμα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ρόλαντ Μάιστερ.

Facebook Twitter Η Εύα Μαρία Μίχελμαν

Γερμανία: Η προειδοποίηση του δικηγόρου της δημοσιογράφου

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δημοσιογράφος οδηγήθηκε τον Ιανουάριο σε όχημα των κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Ράκα, μαζί με τον τουρκοκουρδικής καταγωγής συνάδελφό της, Άχμεντ Πόλαντ. Οι δύο δημοσιογράφοι εργάζονταν για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Etkin Haber Ajansi και το τηλεοπτικό κανάλι Özgür TV, δύο τουρκικά μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται προσκείμενα στην αριστερά, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ).

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, ο δικηγόρος της είχε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν. Όπως είχε αναφέρει, βάσει των πληροφοριών που είχε λάβει, η Μίχελμαν υπέστη βασανιστήρια και υποβλήθηκε σε «αδιάκοπες ανακρίσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας», ενώ «έχασε πολύ βάρος».

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την έλλειψη διαφάνειας της συριακής κυβέρνησης σχετικά με την κράτηση και την τύχη των δύο δημοσιογράφων, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στη Συρία.