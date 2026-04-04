Γερμανία: Άδεια από τον στρατό για πολύμηνα ταξίδια στο εξωτερικό

Νέα δεδομένα εισάγει ο νόμος για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών ενδέχεται να χρειάζονται έγκριση από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας για παραμονή στο εξωτερικό που ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Όπως αναφέρει το Euronews, η ρύθμιση αποτελεί μέρος του «Νόμου Εκσυγχρονισμού της Στρατιωτικής Θητείας», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο προσωπικού και οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού μοντέλου εθελοντικής θητείας, η συστηματική καταγραφή νεαρών ανδρών και η ύπαρξη νομικών εργαλείων που θα επιτρέπουν ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης.

Γερμανία: Τι αλλάζει με το νόμο για τη στρατιωτική θητεία

Συγκεκριμένα, η αλλαγή αφορά το άρθρο 3 του νόμου περί στρατολόγησης. Με βάση τη νέα διατύπωση, άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους οφείλουν να λάβουν έγκριση από αρμόδιο κέντρο των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον σχεδιάζουν να παραμείνουν στο εξωτερικό για περισσότερο από τρεις μήνες.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, όσο η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική, η έγκριση αυτή θεωρείται στην πράξη δεδομένη. Παράλληλα, οι σχετικές διοικητικές ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως ενεργοποιηθεί, γεγονός που αφήνει περιθώρια ασάφειας ως προς την εφαρμογή του μέτρου.

Η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική θητεία έχει επανέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γενικότερη ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση της δύναμής της, από περίπου 184.000, σε έως και 270.000 στρατιωτικούς έως το 2035.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, «σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Γερμανία: Επηρεάζει νέους που θέλουν να σπουδάσουν

Το ίδιο το υπουργείο αναγνωρίζει ότι η ρύθμιση αποτελεί σημαντική παρέμβαση στην προσωπική ελευθερία, καθώς μέχρι σήμερα αντίστοιχα μέτρα ίσχυαν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή απειλής.

Πλέον, νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει τυπικά να ζητούν έγκριση πριν αναχωρήσουν, αν και παραμένει ασαφές ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με πληροφορίες από Euronews