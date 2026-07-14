Γερμανία: 68χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες που γνώρισε μέσω εφαρμογών γνωριμιών

Ένας 68χρονος άνδρας από το Βερολίνο κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες, τις οποίες είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογών γνωριμιών, ενώ φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας.

Καμία από τις γυναίκες δεν είχε ανάμνηση των φερόμενων πράξεων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου και κατέσχεσε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης που περιείχαν «πολλά βίντεο σεξουαλικών αδικημάτων», σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να χορηγούσε στις γυναίκες υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και στη συνέχεια να τις βίαζε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία του Βερολίνου. «Φέρεται να είχε γνωρίσει προηγουμένως τις γυναίκες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών».

Mindestens 14 Frauen soll ein 68-Jähriger aus Berlin betäubt und vergewaltigt haben, die Taten soll er gefilmt haben. Die Ermittler gehen von deutlich mehr Opfern aus. https://t.co/3RHy8gAS0k — DIE ZEIT (@zeitonline) July 14, 2026

Γερμανία: 58 γυναίκες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί

Συνολικά, 58 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με τα φερόμενα εγκλήματα του άνδρα, ενώ οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί μέχρι στιγμής αφορούν 22 περιπτώσεις βιασμού εις βάρος 14 γυναικών, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση από την αστυνομία του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, η οποία ερευνούσε παρόμοια εγκλήματα που φέρεται να είχε διαπράξει ένας άλλος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε επικοινωνία με τον ύποπτο στο Βερολίνο.

Η αστυνομία του Βερολίνου πραγματοποίησε την πρώτη έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου τον Μάρτιο του 2025, όταν εντόπισε τα βίντεο με τις φερόμενες επιθέσεις.

Μετά από δεύτερη έρευνα τον Μάρτιο του 2026, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και έκτοτε κρατείται προσωρινά εν αναμονή της δίκης, ανέφεραν οι αρχές.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για 22 περιπτώσεις διακεκριμένου βιασμού, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι έρευνες για τις υπόλοιπες πιθανές γυναίκες που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα συνεχίζονται, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ωστόσο, 36 υποθέσεις για τις οποίες υπήρχαν υποψίες βιασμού μεταξύ 2010 και 2014 και αφορούσαν μία γυναίκα τέθηκαν στο αρχείο, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό περιθώριο για τη δίωξή τους, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Με πληροφορίες από The Straits Times

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