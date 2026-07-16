Γερμανία: 35χρονος έβαλε φωτιά σε κτίριο δημόσιας υπηρεσίας - Τέσσερις τραυματίες με αναπνευστικά

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (16/7) ένας 35χρονος άνδρας στη Γερμανία, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στην πόλη Finsterwalde του Βρανδεμβούργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας απείλησε αρχικά μια εργαζόμενη το πρωί της Πέμπτης και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο κτίριο. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από τις αρχές όπως αναφέρει σχετικά η «Bild».

Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική. Η υπάλληλος που δέχθηκε την επίθεση, καθώς και ακόμη τρεις εργαζόμενοι, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ορισμένοι με αναπευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Finsterwalde in Brandenburg: Mann (35) bedroht Verwaltungsmitarbeiterin und legt Feuer: https://t.co/oQ2OlWQB7d — Wilhelm Walter (@drivemediateam) July 16, 2026

Γερμανία: Αναστολή υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Η περιφερειακή διοίκηση του Έλμπε-Έλστερ ανακοίνωσε ότι, μετά το περιστατικό στη Γερμανία, η λειτουργία των υπηρεσιών στο κατάστημα του Finsterwalde ανεστάλη τουλάχιστον έως την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα επαναλειτουργήσει για το κοινό.

Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάζονται είναι η Διεύθυνση Μεταφορών, οι υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Πολιτισμού, η Πολεοδομία, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Προστασίας Μνημείων, καθώς και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του 35χρονου ή για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Με πληροφορίες από BILD, FOCUS