Γεωργία: Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους - Νεκροί τουλάχιστον 20 επιβαίνοντες

Τουρκικό στρατιωτικό φορτηγό αεροσκάφος τύπου C-130, με τουλάχιστον 20 άτομα πλήρωμα, συνετρίβη την Τρίτη στη Γεωργία, αφότου απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν.

Τα πρώτα βίντεο από το σημείο της συντριβής, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, δείχνουν κομμάτια μετάλλου διασκορπισμένα σε λόφο με γρασίδι, τμήματα της ατράκτου να φλέγονται ακόμη και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν το αεροσκάφος να περιστρέφεται σπειροειδώς προς το έδαφος πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέκοψε ομιλία του στην Άγκυρα για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του «στους μάρτυρές μας» — όρο που χρησιμοποιεί συχνά όχι μόνο για θύματα μαχών, αλλά και για μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώνονται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν Τούρκοι και Αζέροι στρατιωτικοί.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ότι συζήτησαν «το τραγικό νέο της απώλειας στρατιωτικού προσωπικού».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως 20 Τούρκοι στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος πτήσης, επέβαιναν στο αεροσκάφος, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν υπήρχαν επιβάτες άλλων εθνικοτήτων.

Το Αζερμπαϊτζάν, στενός σύμμαχος της Τουρκίας και μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την πόλη Γκάντζα.