Γεωργία: Συνετρίβη τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος

Ένα τουρκικό στρατιωτικό φορτηγό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στη Γεωργία, αφότου απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν την Τρίτη.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη συντριβή, που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα της Γεωργίας με το Αζερμπαϊτζάν, και ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές για την πρόσβαση στο σημείο του δυστυχήματος.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ενημερώθηκε με σημείωμα από τους συνεργάτες του και στη συνέχεια δήλωσε: «Με λύπη πληροφορήθηκα για τη συντριβή του αεροσκάφους μας. Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε αυτό το δυστύχημα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και ας είμαστε μαζί τους με τις προσευχές μας».

Ο Ερντογάν, το γραφείο του και το υπουργείο Άμυνας δεν ανέφεραν την αιτία της συντριβής ούτε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροσκάφος επέβαιναν Τούρκοι και Αζέροι στρατιωτικοί, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικαγιά δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του της Γεωργίας, ο οποίος κατευθύνεται προς το σημείο της συντριβής.