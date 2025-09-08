«Γενοκτονία στη Γάζα»: Σκληρή στάση Σάντσεθ προς Νετανιάχου - Μέτρα για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προχώρησε σε σφοδρή κριτική κατά του Ισραήλ για τη Γάζα, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «εξοντώνει έναν ανυπεράσπιστο λαό» μέσω βομβαρδισμών σε νοσοκομεία και λιμοκτονίας αμάχων.

Σε τηλεοπτική του δήλωση τη Δευτέρα, κατά την οποία ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο την αύξηση της πίεσης προς το Ισραήλ για να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, ο Σάντσεθ υπογράμμισε: «Η προστασία της χώρας σου είναι άλλο πράγμα. Το να βομβαρδίζεις νοσοκομεία και να σκοτώνεις αθώα παιδιά από πείνα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.»

Αναφερόμενος στην επίθεση του Ισραήλ ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Οκτωβρίου 2023, τόνισε ότι αυτή εξελίχθηκε σε «ένα νέο κύμα παράνομων κατοχών και μια αδικαιολόγητη επίθεση κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού», την οποία ο ΟΗΕ και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες χαρακτηρίζουν πλέον ως γενοκτονία.

Ο Σάντσεθ επισήμανε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τραυματίες, εκτοπισμένους και υποσιτιζόμενους στη Γάζα, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι άμυνα. Δεν είναι καν επίθεση. Είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού. Είναι παραβίαση όλων των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου.»

Οι δηλώσεις του Σάντσεθ οδήγησαν σε νέα διπλωματική κρίση μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ, με αποκορύφωμα την ανάκληση της Ισπανίδας πρέσβειρας από το Τελ Αβίβ το απόγευμα της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ομιλίας, ο Ισπανός πρωθυπουργός επέκρινε και τη διεθνή κοινότητα, αναφέροντας πως οι μεγάλες δυνάμεις έχουν παραλύσει, «ανάμεσα στην αδιαφορία για έναν ατελείωτο πόλεμο και τη συνενοχή με την κυβέρνηση Νετανιάχου».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ισπανία περιλαμβάνουν:

Νομοθέτηση της απαγόρευσης εξαγωγής/εισαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού προς και από το Ισραήλ

Απαγόρευση χρήσης ισπανικών λιμανιών και εναέριου χώρου για μεταφορά καυσίμων ή όπλων προς το Ισραήλ

Απαγόρευση εισόδου στην Ισπανία για όσους εμπλέκονται άμεσα στη «γενοκτονία»

Αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά από μόνα τους δεν θα σταματήσουν την εισβολή ή τα εγκλήματα πολέμου, αλλά στοχεύουν να αυξήσουν την πίεση προς το Τελ Αβίβ και να τοποθετήσουν την Ισπανία στη «σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση και οργισμένη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου κατηγόρησε την Ισπανία για «μίσους και αντισημιτική ρητορική», ενώ απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε δύο Ισπανίδες υπουργούς – την Γιολάντα Ντίαθ και τη Σίρα Ρέγκο – λόγω της στάσης τους για τη Γάζα.

Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, δήλωσε ότι η Ντίαθ «εκμεταλλεύεται την πολιτική αδυναμία του Σάντσεθ για να τον παρασύρει σε ένα αντισημιτικό σχέδιο».

Το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης «ψευδείς και συκοφαντικές», προσθέτοντας ότι η Ισπανία δεν θα εκφοβιστεί στην υπεράσπιση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από Guardian