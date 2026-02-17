Γενεύη: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έκανε δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η πρόοδος δεν σημαίνει πως μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αραγτσί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Χορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν.

Με πληροφορίες από Reuters