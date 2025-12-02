«Gen Z is coming»: Χιλιάδες νέοι στη Βουλγαρία διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς

Η Βουλγαρία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες, κυρίως νέους της Generation Z , να διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα κατά της κυβέρνησης και της διαφθοράς.

Το κλίμα οδήγησε την Τρίτη την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει το αμφιλεγόμενο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο είχε πυροδοτήσει την ένταση.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο πρότεινε στη Βουλή την απόσυρση του σχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026», αναφερόταν σε ανακοίνωση της κυβέρνησης, λίγες ώρες μετά τη μαζική συγκέντρωση στη Σόφια.

Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα, όπως η BTA, η μεγάλη διαδήλωση της Δευτέρας συγκέντρωσε 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κύρια συγκέντρωση εξελίχθηκε ειρηνικά, με συνθήματα όπως «Παραίτηση», «Μαφία έξω» και «Generation Z is coming».

Όμως μετά τη λήξη της, μικρές ομάδες κουκουλοφόρων που δεν ανήκαν στους κύριους διαδηλωτές επιτέθηκαν με κροτίδες, μπουκάλια και πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, έβαλαν φωτιά σε κάδους και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικά. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι διαδηλώσεις δεν περιορίστηκαν στη Σόφια. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον δώδεκα πόλεις, ανάμεσά τους το Πλόβντιβ, η Βάρνα και το Μπουργκάς. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα κοινωνικής κινητοποίησης από το 2013, όταν μαζικές αντιδράσεις είχαν ξεσπάσει μετά τον διορισμό του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ντέλιαν Πέεφσκι, στη θέση του επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας, μια απόφαση που είχε έκτοτε στιγματίσει τη βουλγαρική πολιτική σκηνή.

Στις φετινές κινητοποιήσεις, το όνομα του Πέεφσκι επανήλθε στο προσκήνιο ως ένας από τους «παρασκηνιακούς παράγοντες» που συχνά κατηγορούνται ότι επηρεάζουν την εξουσία. Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης ο Μπόικο Μπορίσοφ, ηγετικό πρόσωπο του κεντροδεξιού GERB και πρώην πρωθυπουργός της χώρας.

Βουλγαρία: Προϋπολογισμός και διαφθορά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν πως το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 προέβλεπε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε χρηματοδοτικά φορείς του κρατικού τομέα και δομές που, σύμφωνα με τους επικριτές, λειτουργούν σε περιβάλλον διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων.

Φωτ: EPA

«Η Βουλγαρία έχει ξυπνήσει», δήλωσε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ιβάιλο Μίρτσεφ, από τον συνασπισμό «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία». Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε πως «η κυβέρνηση κατέρρευσε από τη δική της απληστία και αλαζονεία. Δεν μπορεί να μείνει στην εξουσία... Οι νέοι είναι αυτοί που ηγούνται της διαμαρτυρίας — θέλουν το μέλλον τους και δεν δέχονται πλέον τίποτα ψεύτικο».

Φωτ: EPA

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από διεθνή μέσα.

Ανησυχία στη Βουλγαρία πριν την είσοδο στο ευρώ

Οι ταραχές και οι μαζικές κινητοποιήσεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο κρίσιμη για τη Βουλγαρία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου. Η μετάβαση συνοδεύεται από έντονη κοινωνική αναστάτωση: περίπου οι μισοί Βούλγαροι παραμένουν επιφυλακτικοί ή αντίθετοι, φοβούμενοι αύξηση τιμών, απώλεια εθνικού ελέγχου στη νομισματική πολιτική και γενικότερο πλήγμα στην αγοραστική τους δύναμη.

Φωτ: EPA

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, το κλίμα επιβαρύνεται και από εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποδίδονται στη Ρωσία, με στόχο την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Φωτ: EPA

Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση του Ρόσεν Ζελιαζκόφ, μετά την απόσυρση του αρχικού προσχεδίου, αναμένεται να παρουσιάσει τροποποιημένο προϋπολογισμό τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Ωστόσο, η πολιτική πίεση αυξάνεται και ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, αν και θεσμικά περιορισμένος σε ρόλο, έχει καλέσει ανοιχτά σε παραιτήσεις και πρόωρες εκλογές.

Φωτ: EPA

Πέρα από τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό, οι διαδηλώσεις αποτυπώνουν τη δυσαρέσκεια μέρους της κοινωνίας απέναντι σε πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες που θεωρούνται ότι έχουν δυσανάλογη επιρροή στη δημόσια ζωή, ένα ζήτημα που επανέρχεται συχνά στον βουλγαρικό δημόσιο διάλογο.

Με πληροφορίες από The Times of London, Politico