«Γεμάτη ψέματα» η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

«Γεμάτη ψέματα» χαρακτήρισε την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτη από ψέματα και διαστρεβλώσεις».

«Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άτιεχ.

«Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε από το βήμα του ΟΗΕ, «παράνοια» την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές χώρες και αρνήθηκε ότι το Ισραήλ στοχοποιεί αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για τα δεινά του άμαχου πληθυσμού.

Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, με δεκάδες αντιπροσώπους να αποχωρούν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Από τα θεωρεία, ωστόσο, υποστηρικτές τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με δριμύτητα στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη που αναγνώρισαν πρόσφατα την Παλαιστίνη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ και «τρέλα» της διεθνούς κοινότητας. «Δεν θα δεχθούμε ποτέ να επιβραβευτεί η τρομοκρατία», είπε, κατηγορώντας τους ηγέτες που στήριξαν την κίνηση ότι «κλείνουν τα μάτια» στις επιθέσεις της Χαμάς.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις στη Γάζα, απέρριψε τις κατηγορίες για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων ή για γενοκτονία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει εκατομμύρια φυλλάδια και έχει στείλει προειδοποιητικά μηνύματα για εκκενώσεις, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες» μέσα σε σχολεία, νοσοκομεία και κατοικίες. «Αν η έλλειψη τροφής είναι πραγματική, αυτό συμβαίνει επειδή η Χαμάς κλέβει και αποθηκεύει τα εφόδια», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου. Διάβασε τα ονόματα 20 ανθρώπων που, όπως είπε, παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα και απηύθυνε μήνυμα απευθείας προς αυτούς, μέσω μεγαφώνων που ο ισραηλινός στρατός έχει εγκαταστήσει στα σύνορα. «Δεν σας ξεχάσαμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε πίσω», τόνισε.

Παράλληλα παρουσίασε χάρτες και πλακάτ με τίτλο «Η Κατάρα», που απεικονίζει τον «άξονα τρόμου του Ιράν». Όπως είπε, αυτός ο άξονας απειλεί «την ειρήνη όλου του κόσμου, τη σταθερότητα της περιοχής και την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ». Ισχυρίστηκε ότι μέσα σε έναν χρόνο το Ισραήλ «σφυροκόπησε τους Χούθι, διέλυσε μεγάλο μέρος της μηχανής τρόμου της Χαμάς, παρέλυσε τη Χεζμπολάχ και κατέστρεψε το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επαίνεσε ως τον ηγέτη που «κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλον ότι Ισραήλ και ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κοινό εχθρό». Η αμερικανική αντιπροσωπεία χειροκρότησε θερμά, ενώ ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι η διεθνής στήριξη προς το Ισραήλ έχει «εξατμιστεί» μετά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Ολοκληρώνοντας, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να συνεχίσει «μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χαμάς» και κάλεσε τους εναπομείναντες ηγέτες της να «παραδοθούν και να απελευθερώσουν τους ομήρους». «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, θα σας κυνηγήσουμε όπου κι αν βρίσκεστε», είπε, πριν αποχωρήσει από την αίθουσα υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του από τα θεωρεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP