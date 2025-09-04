Γάζα: «Υπό έλεγχο το 40% της πόλης» ανακοίνωσαν οι IDF - «Καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε, ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας και προανήγγειλε την επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, στην περιοχή.

Ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ανέφερε, ότι ο στρατός ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και αναμένεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του εντός των επόμενων ημερών.

Οι βομβαρδισμοί των IDF, ανάγκασαν ακόμη περισσότερους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν, παραμένοντας πίσω στα ερείπια της ισοπεδωμένης πόλης.

«Αυτήν τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…» δήλωσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε νεότερη ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα, αναφέρονται τουλάχιστον 53 θάνατοι εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εκ των οποίων καταγράφονται στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας το σχέδιο των IDF για τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε. Η επίθεση του στρατού του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας ξεκίνησε τη 10η του Αυγούστου, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να αγνοεί τη διεθνή κατακραυγή, αλλά και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Ισραήλ.

Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, και περίπου 1.200 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας ως απάντηση σε διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στις 07 Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπρόεδρος της ΕΕ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα για πρώτη φορά «γενοκτονία»

Ανώτατη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία». Πρόκειται για την ισχυρότερη μέχρι σήμερα καταδίκη που έχει ακουστεί από τις Βρυξέλλες.

Η Τερέσα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά διχασμένη για να μπορέσει να κάνει κάτι απέναντι στην πείνα, τον εκτοπισμό και τις δολοφονίες των Παλαιστινίων.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμα και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε η Ριμπέρα σε ομιλία μπροστά σε φοιτητές, το πρωί της Πέμπτης.

Με πληροφορίες από Reuters