Γάζα: Ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές έπειτα από εντολή του Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στις επιθέσεις αυτές εν μέσω εκεχειρίας με τη Χαμάς, αφού είχε προηγηθεί εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου για «άμεσα και ισχυρά χτυπήματα».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επιδρομές έχουν πλήξει περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Σίφα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Eκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς στη Γάζα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές.

Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Γάζας αναφέρει ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν σε μία από τις επιδρομές, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναφέρεται ότι διέταξε την επίθεση, δίχως να επισημαίνεται ο λόγος.

Η απόφαση ωστόσο ήρθε έπειτα από σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος ο Νετανιάχου, για να καθοριστεί η «απάντηση» του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ ανέφερε πως οι δυνάμεις της στη νότια Γάζα δέχτηκαν επίθεση από τη Χαμάς. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως η Χαμάς παρέδωσε τη Δευτέρα, σορό που δεν ανήκει σε όμηρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως τα λείψανα που παραδόθηκαν την προηγούμενη ημέρα ανήκαν στον Ofir Tzarfati, έναν Ισραηλινό που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός ως «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατό.