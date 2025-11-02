Γάζα: Τρεις σοροί ομήρων παραδόθηκαν από τη Χαμάς – Το Ισραήλ αναμένει επίσημη ταυτοποίηση

Η Χαμάς παρέδωσε τρία φέρετρα που, όπως υποστηρίζει, περιέχουν τις σορούς ομήρων οι οποίοι είχαν κρατηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός το βράδυ της Κυριακής.

Τα φέρετρα παραδόθηκαν στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκαν για επίσημη ταυτοποίηση. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για νεκρούς ομήρους, θα απομένουν οκτώ ακόμη Ισραηλινοί και αλλοδαποί των οποίων οι σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον περασμένο μήνα. Η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή 20 ζωντανών και 28 νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει ότι αναζητά πτώματα που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέφερε ότι οι σοροί εντοπίστηκαν «κατά μήκος ενός από τα τούνελ στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι «οι οικογένειες όλων των ομήρων έχουν ενημερωθεί, και οι σκέψεις μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων συνεχίζονται και δεν θα σταματήσουν έως ότου ο τελευταίος επιστρέψει στην πατρίδα».

Γάζα: Ένας νεκρός την Κυριακή από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας. Την Κυριακή, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε έναν άνδρα στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «ένοπλο που αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις του».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής, όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι είχαν απελευθερωθεί στις 13 Οκτωβρίου με αντάλλαγμα 250 Παλαιστίνιους κρατουμένους και 1.718 κρατουμένους από τη Γάζα. Έκτοτε, το Ισραήλ έχει επιστρέψει τις σορούς 225 Παλαιστινίων με αντάλλαγμα εκείνες 15 Ισραηλινών και δύο αλλοδαπών ομήρων – ενός Ταϊλανδού και ενός Νεπαλέζου.

Πριν από την τελευταία παράδοση, ανάμεσα στους 11 νεκρούς ομήρους που παρέμεναν στη Γάζα βρίσκονταν εννέα Ισραηλινοί, ένας Τανζανός και ένας Ταϊλανδός.

Όλοι, πλην ενός, είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στη νότια Ισραήλ σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους. Από τότε, η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 68.500 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Με πληροφορίες από BBC