Γάζα: Τρεις νεκροί και εννέας τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις - Αυξάνονται οι θάνατοι από το κρύο

Τουλάχιστον 18 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από υποθερμία

Τρεις άνθρωπο έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες μετά από επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου, 21 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, όλοι τους εκτοπισμένοι, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, οι πρόσφατοι θάνατοι λόγω του κρύου οφείλονται στην έλλειψη θέρμανσης, ασφαλών καταλυμάτων, κουβερτών και χειμερινών ρούχων, καθώς και στο γεγονός ότι το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

