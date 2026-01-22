Γάζα: Τρεις δημοσιογράφοι μεταξύ των 11 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις

Νοσοκομεία στη Γάζα αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 11 Παλαιστινίους την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων δύο 13χρονα αγόρια και τρεις δημοσιογράφους.

Τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να υπονομεύουν την εκεχειρία που ισχύει εδώ και τρεις μήνες.

Νεκροί τρεις δημοσιογράφοι στη Γάζα

Παλαιστινιακοί αξιωματούχοι του τομέα της υγείας ανέφεραν ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τρεις Παλαιστινίους δημοσιογράφους που ταξίδευαν με αυτοκίνητο για να κινηματογραφήσουν ένα νεοσύστατο στρατόπεδο προσφύγων στην περιοχή Νετζαρίμ της κεντρικής Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Ένωση Δημοσιογράφων ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν «εκτελούσαν μια ανθρωπιστική, δημοσιογραφική αποστολή για να κινηματογραφήσουν και να τεκμηριώσουν τα δεινά των αμάχων».

Σε ξεχωριστά περιστατικά την ίδια ημέρα, δύο αγόρια ηλικίας 13 ετών σκοτώθηκαν σε διαφορετικά μέρη της Γάζας. Σε μία επίθεση, ένα αγόρι, ο πατέρας του και ένας 22χρονος άνδρας χτυπήθηκαν από ισραηλινά drones στην ανατολική άκρη του προσφυγικού στρατοπέδου Μπουρέιτζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου al-Aqsa Martyrs στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, το οποίο δέχτηκε τις σορούς.

Σε άλλη περίπτωση, ένα 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά στρατεύματα ενώ μάζευε καυσόξυλα στην ανατολική πόλη Μπάνι Σουχέιλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν ονομάζονταν Μοχάμεντ Σαλάχ Καστά, Αμπντούλ Ραούφ Σαάτ και Ανάς Γκνέιμ.

Τοπικοί δημοσιογράφοι δήλωσαν ότι η δουλειά τους χρηματοδοτούνταν από την Αιγυπτιακή Επιτροπή Αρωγής, η οποία εποπτεύει τις επιχειρήσεις αρωγής της Αιγύπτου στη Γάζα. Ο Μοχάμεντ Μανσούρ, εκπρόσωπος της επιτροπής, δήλωσε ότι το όχημα ήταν γνωστό στον ισραηλινό στρατό.

Βίντεο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο έδειχνε ένα καμένο όχημα στην άκρη του δρόμου, με καπνό να αναδύεται ακόμα από τα συντρίμμια και θραύσματα να είναι σκορπισμένα στο έδαφος.

Η ισραηλινή επίθεση

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διέταξε την επίθεση αφού οι στρατιώτες του «εντόπισαν αρκετούς υπόπτους που χειρίζονταν ένα drone συνδεδεμένο με τη Χαμάς» στο κέντρο της Γάζας.

«Μετά την αναγνώριση και λόγω της απειλής που αποτελούσε το drone για τις δυνάμεις, ο ισραηλινός στρατός χτύπησε με ακρίβεια τους υπόπτους που ενεργοποίησαν το drone», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία του περιστατικού βρίσκονται υπό εξέταση.

Η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», που παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025 και ότι σχεδόν 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Άλλες οργανώσεις εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι υψηλότερος.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 466 Παλαιστινίους στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Guardian