Γάζα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα ενώ συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, έπειτα από σειρά ισραηλινών επιδρομών σε διαφορετικές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το πιο πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Σάμπρα, στην Πόλη της Γάζας, όπου αεροπορικό πλήγμα έπληξε πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ένας ένοπλος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

At least five Palestinians, including two children were killed after an Israeli strike hit an apartment in Gaza City early Saturday. pic.twitter.com/sdkDW1yH7g — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

Σε ξεχωριστό συμβάν, γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Παράλληλα, νέα αεροπορική επιδρομή στο Χαν Γιουνίς, στα νότια, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ενώ οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον εικονολήπτη του Al Jazeera, Άχμεντ Ουισάχ. Τουλάχιστον ένας ακόμη Παλαιστίνιος τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δίκτυο.

Μετά το περιστατικό, το Al Jazeera καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «ειδεχθές έγκλημα» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό στοχοποίησης δημοσιογράφων στη Γάζα.

BREAKING: Al Jazeera Mubasher cameraman Ahmed Washah was killed in an Israeli airstrike targeting a residential home in the Al-Bureij refugee camp in central Gaza.



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Σε δήλωσή του προς το AFP, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστήριξε ότι ο Ουισάχ ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο δημοσιογράφος ήταν αδελφός του Μοχάμεντ Ουισάχ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Απρίλιο σε ξεχωριστό ισραηλινό πλήγμα.

Παρότι η συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο έβαλε τέλος στις εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται. Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην αποτροπή μελλοντικών ενεργειών από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ενώ η Χαμάς σπανίως δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες στις τάξεις των ενόπλων της.

Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς διαφωνούν για τα επόμενα βήματα μετά την εκεχειρία.

Την ώρα που συνεχίζονται τα πλήγματα στη Γάζα, δεν διαφαίνεται πρόοδος ούτε στο πολιτικό μέτωπο, καθώς Ισραήλ και Χαμάς εξακολουθούν να διαφωνούν για τα επόμενα βήματα μετά την εκεχειρία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο που έχει προωθήσει η αμερικανική πλευρά για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Η επόμενη φάση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα, ωστόσο οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά από συμφωνία.

Παρά τις συνεχείς επαφές των μεσολαβητών, δεν διαφαίνεται ακόμη συμφωνία. Σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μλαντένοφ παρέδωσε στη Χαμάς και σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις αναθεωρημένη εκδοχή του λεγόμενου «οδικού χάρτη», η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε ορισμένες από τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διατηρούνται βασικές παράμετροι του αμερικανικού σχεδίου που θεωρούνται αδιαπραγμάτευτες από την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ.

Στέλεχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Βασικό σημείο τριβής παραμένει το μέλλον της διακυβέρνησης της Γάζας. Το Ισραήλ ζητά από τη Χαμάς να παραδώσει την εξουσία, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανέναν ρόλο στην επόμενη ημέρα του θύλακα. Από την άλλη πλευρά, η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον αφοπλισμό της θα πρέπει να συνδεθεί με μια ευρύτερη πολιτική διαδικασία που θα οδηγεί στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera