Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, με την πλειονότητα των θανάτων να καταγράφεται στην Πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το πρωί, πλήγμα στην περιοχή Τουφάχ κατέστρεψε κατοικία και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, περισσότεροι από τους μισούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Άχλι όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί.

Σε επιδρομές στο κέντρο και τον βορρά της Γάζας, άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, μεταξύ αυτών εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο αλ-Άουντα.

Στον καταυλισμό Σάτι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, αεροπορικό πλήγμα σκότωσε άλλους τέσσερις πολίτες, σύμφωνα με το νοσοκομείο Σίφα. Παράλληλα, έξι ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά την ώρα που αναζητούσαν βοήθεια στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τα νοσοκομεία Νάσερ και αλ-Άουντα.

Φωτ: EPA

Οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας δηλώνουν ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η χώρα του «πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά» στη Γάζα. Δεκάδες αντιπρόσωποι αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές κατά του πολέμου.

Η διεθνής πίεση εντείνεται, μετά και την απόφαση ερευνητικής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.

Φωτ: EPA

Καταρρέει το σύστημα υγείας στην Πόλη της Γάζας

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της επίθεσης, το σύστημα υγείας της Πόλης της Γάζας βρίσκεται σε κατάρρευση: δύο κλινικές έχουν καταστραφεί από βομβαρδισμούς, δύο νοσοκομεία έκλεισαν λόγω ζημιών και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν. Οι ελλείψεις σε φάρμακα, καύσιμα και τρόφιμα είναι δραματικές, ενώ αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι αναστέλλουν τη δράση τους στην Πόλη της Γάζας εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας. «Δεν μας έμεινε άλλη επιλογή, καθώς οι κλινικές μας έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινές δυνάμεις», δήλωσε ο Τζέικομπ Γκρέιντζερ, συντονιστής της οργάνωσης. «Αυτό ήταν το τελευταίο που θέλαμε, καθώς οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι πιο ευάλωτοι – βρέφη σε θερμοκοιτίδες, βαριά τραυματίες και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση – δεν μπορούν να μετακινηθούν και κινδυνεύουν άμεσα».

Με πληροφορίες από Guardian