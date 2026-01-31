Γάζα: Τουλάχιστον 28 νεκροί μετά από νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά το νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν παιδιά και γυναίκες, ενώ μία από τις επιδρομές, ελικόπτερα χτύπησαν μια σκηνή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην Χαν Γιουνίς, νότια της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι χαρακτηρίζουν αυτές τις επιδρομές ως τις πιο σφοδρές από τότε που τέθηκε σε ισχύ η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που διαπραγματεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιδρομών, ως απάντηση σε παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως και οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Χαμάς, έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας από την έναρξή της πέρυσι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «οκτώ τρομοκράτες ταυτοποιήθηκαν κατά την έξοδό τους από υπόγεια τρομοκρατική υποδομή στην ανατολική Ράφα», περιοχή της Γάζας όπου είναι ανεπτυγμένες οι ισραηλινές δυνάμεις βάσει της συμφωνίας του Οκτωβρίου.

Οι IDF ανέφεραν ότι σε συνεργασία με την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (ISA) χτύπησαν στόχους σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων «τέσσερις διοικητές και επιπλέον τρομοκράτες», καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κατασκευής όπλων και «δύο εκτοξευτές της Χαμάς στο κεντρικό τμήμα της Γάζας».

Η Χαμάς καταδίκασε τις επιδρομές και κάλεσε τις ΗΠΑ να αναλάβουν άμεση δράση, προσθέτοντας ότι «οι συνεχείς αυτές παραβιάσεις» επιβεβαιώνουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «συνεχίζει τον βάναυσο πόλεμο γενοκτονίας στη Λωρίδα».

Με πληροφορίες από BBC