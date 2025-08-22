Γάζα: Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια προειδοποιήσεων, διεθνείς οργανισμοί επιβεβαίωσαν επίσημα ότι στη Λωρίδα της Γάζας έχει ξεσπάσει λιμός. Η διαπίστωση προέρχεται από την Integrated Food Security Phase Classification (I.P.C.), έναν φορέα που συλλέγει και αναλύει στοιχεία για την επισιτιστική ασφάλεια παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ενιαία κριτήρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο λιμός εντοπίζεται ήδη στον Κυβερνείο της Γάζας – όπου περιλαμβάνεται η Πόλη της Γάζας – ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να εξαπλωθεί στη νότια και κεντρική Γάζα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάνω από 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε «καταστροφικές συνθήκες», δηλαδή χωρίς πρόσβαση σε τροφή, αντιμέτωποι με πείνα, εξαθλίωση και θάνατο. Σχεδόν οι μισοί κάτοικοι του θύλακα βιώνουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Το Ισραήλ, μέσω της υπηρεσίας Coordinator of Government Activities in the Territories, απέρριψε τα πορίσματα του I.P.C., χαρακτηρίζοντάς τα «αναξιόπιστα» και βασισμένα σε «πηγές συνδεδεμένες με τη Χαμάς». Ωστόσο, οργανισμοί του ΟΗΕ επιμένουν ότι οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια και ο αποκλεισμός τροφίμων μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, διάρκειας περίπου 80 ημερών, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κλιμάκωση της κρίσης.

Ο ορισμός του λιμού από το I.P.C. βασίζεται σε τρία κριτήρια: όταν τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε τροφή, όταν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών πάσχει από οξύ υποσιτισμό και όταν δύο ενήλικες ή τέσσερα παιδιά ανά 10.000 πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή από συνδυασμό πείνας και ασθενειών.

Η έκθεση αναφέρει ότι σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Γάζας περνάει ημέρες ολόκληρες χωρίς φαγητό. Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, υπό διεθνείς πιέσεις, έχει επιτρέψει περισσότερα φορτία βοήθειας τις τελευταίες εβδομάδες, τα προβλήματα παραμένουν: πολλοί Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να περπατούν χιλιόμετρα μέχρι τα σημεία διανομής, ενώ καταγράφονται περιστατικά βίας γύρω από αυτά.

Ο λιμός στη Γάζα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πρόβλημα. Σύμφωνα με το I.P.C., αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται και στο Σουδάν, ενώ χώρες όπως η Υεμένη, η Συρία και το Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν σοβαρά επίπεδα επισιτιστικής κρίσης.

Η υπόθεση της Γάζας, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανής καταστροφή» λόγω της έντασης της σύγκρουσης και των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ο λιμός θα εξαπλωθεί και θα απειλήσει εκατομμύρια ζωές.

Με πληροφορίες από New York Times