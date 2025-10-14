Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) παρέλαβε αργά το βράδυ της Τρίτης τέσσερις ακόμη σορούς Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF).

«Ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις μας με τέσσερα φέρετρα ομήρων που έπεσαν», ανέφερε ο IDF, προσθέτοντας ότι «η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων».

Λίγη ώρα νωρίτερα, ισραηλινές πηγές είχαν ανακοινώσει ότι «πολλά φέρετρα ομήρων» θα παραδίδονταν στον Ερυθρό Σταυρό σε σημείο συνάντησης στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Η παράδοση των σορών εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που προβλέπει την ανταλλαγή των σορών Ισραηλινών ομήρων με τις σορούς Παλαιστινίων κρατουμένων. Ωστόσο, η καθυστέρηση της Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς —συνολικά 28 σύμφωνα με τη συμφωνία— έχει προκαλέσει ένταση και ανησυχία για τη σταθερότητα της εκεχειρίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί οκτώ σοροί, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η όχι πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο για την επιχείρηση, ωστόσο εικόνες που δημοσίευσε το Reuters δείχνουν κονβόι λευκών οχημάτων με τη σημαία του οργανισμού να παραλαμβάνουν φέρετρα σε δρόμο της βόρειας Γάζας, υπό την επίβλεψη ενόπλων.

Η ανταλλαγή των σορών θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή ανοικοδόμηση της Γάζας και τις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.