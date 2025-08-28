Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη ημέρα» - Παρών και ο Τόνι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, συμμετείχε στη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητηθούν τα σχέδια για τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Ο απεσταλμένος της Μέσης Ανατολής, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ καταρτίζουν ένα «πολύ ολοκληρωμένο» σχέδιο για την «επόμενη μέρα». Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση.

Ο Μπλερ υπηρέτησε ως απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή για μερικά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία το 2007. Επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη των παλαιστινιακών περιοχών και στη δημιουργία συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Ωστόσο, όταν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ποιο είναι το σχέδιο για παλαιστινιακό κράτος, απάντησε ότι δεν θα υπάρξει κανένα.

Γάζα: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της Πόλης της Γάζας

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού προς τους Παλαιστινίους ότι η εκκένωση της Πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη», καθώς οι δυνάμεις του προετοιμάζονται να την καταλάβουν.

Ισραηλινά τανκς εισέβαλαν σε νέα περιοχή της πόλης τη νύχτα, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας περισσότερους κατοίκους να διαφύγουν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη μετακινηθεί εξαιτίας των πρόσφατων ισραηλινών προελάσεων – κυρίως σε άλλα σημεία της πόλης, όπου εξακολουθούν να ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

Στις αρχές Αυγούστου, το Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδια να καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας – συμπεριλαμβανομένης της Πόλης της Γάζας, την οποία περιέγραψε ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς.

ΟΗΕ και ΜΚΟ έχουν προειδοποιήσει ότι μια ισραηλινή επίθεση στην Πόλη της Γάζας – όπου κηρύχθηκε λιμός την περασμένη εβδομάδα – θα έχει «τρομακτικές ανθρωπιστικές συνέπειες».

Σε ανακοίνωση την Τετάρτη, όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πλην των ΗΠΑ, χαρακτήρισαν τον λιμό στη Γάζα «κρίση που προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι» και εξέφρασαν «βαθύ συναγερμό και αγωνία» για την τελευταία έκθεση της IPC (Integrated Food Security Phase Classification).

Η ανακοίνωση καλούσε το Ισραήλ να άρει αμέσως «και χωρίς προϋποθέσεις» τους περιορισμούς στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση της πείνας «ως όπλο πολέμου» απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Γουίτκοφ είπε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τελειώσει μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

«Θα το διευθετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε.

Ερωτηθείς για το σχέδιο διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο, είπε: «Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο που καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα και πιστεύω ότι πολλοί θα δουν πόσο στιβαρό είναι, πόσο καλοπροαίρετο, και ότι αντικατοπτρίζει τα ανθρωπιστικά κίνητρα του προέδρου Τραμπ».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και επιθυμεί ειρήνη και ευημερία για όλους στην περιοχή».

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις προτάσεις σχετικά με τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο ο Τραμπ είχε προτείνει τη μόνιμη μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας σε γειτονικές χώρες, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν την περιοχή ώστε να τη μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι στη συνάντηση συμμετείχε και ο γαμπρός του Τραμπ και πρώην ανώτερος σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο πεδίο, τανκς μπήκαν στη βόρεια συνοικία Ιμπάντ αλ-Ραχμάν το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας αρκετά σπίτια, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

«Ξαφνικά ακούσαμε ότι τα τανκς μπήκαν στην Ιμπάντ αλ-Ραχμάν, οι εκρήξεις δυνάμωναν όλο και περισσότερο, και είδαμε κόσμο να φεύγει προς τη δική μας περιοχή», είπε ο Σαάντ Αμπέντ σε μήνυμα από το σπίτι του στη λεωφόρο Τζάλα, περίπου 1 χλμ. μακριά.

Την Τετάρτη, τα τανκς φέρεται να υποχώρησαν προς την Τζαμπάλια, βορειότερη περιοχή όπου επιχειρούν. Ο βομβαρδισμός συνεχίστηκε επίσης στις συνοικίες Σετζάγια, Ζεϊτούν και Σάμπρα της Πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του πολέμησαν στην Τζαμπάλια και στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, προσθέτοντας ότι εξουδετέρωσαν μια «τρομοκρατική ομάδα» και εντόπισαν αποθήκη όπλων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΗΕ και ΜΚΟ προειδοποίησαν ότι η αναγκαστική εκκένωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από την Πόλη της Γάζας προς τον νότο αποτελεί «συνταγή για νέα καταστροφή και θα μπορούσε να ισοδυναμεί με βίαιη μεταφορά πληθυσμού».

Επεσήμαναν επίσης ότι οι περιοχές του νότου όπου αναμένεται να μετακινηθούν οι εκτοπισμένοι είναι «υπερπλήρεις και ακατάλληλες για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη επιβίωση σε τέτοια κλίμακα».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θα καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων τον περασμένο μήνα. Όμως αντιμετωπίζει ισχυρές διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις να μην προχωρήσει στην επίθεση.

Γάζα: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Το βράδυ της Τρίτης, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ ζητώντας συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ώστε να επιστρέψουν οι εναπομείναντες όμηροι που κρατεί η Χαμάς. Από τους 50 ομήρους, πιστεύεται ότι μόλις 20 είναι ζωντανοί.

Το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση περιφερειακών μεσολαβητών για εκεχειρία 60 ημερών και την επιστροφή περίπου των μισών ομήρων, λέγοντας ότι θα συμφωνήσει μόνο σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με τους δικούς του όρους.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στη νότια Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και άλλοι 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Από τότε, σχεδόν 62.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας έχει επίσης εκτοπιστεί επανειλημμένα· εκτιμάται ότι πάνω από το 90% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί· ενώ τα συστήματα υγείας, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει· και διεθνείς ειδικοί επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή της Πόλης της Γάζας.

