Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα μετέδωσε ότι τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων δύο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του, σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε «στοχευμένο» πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον σκηνής όπου διέμεναν, στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται οι δημοσιογράφοι Ανάς αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα. Ο Ανάς αλ Σαρίφ, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αραβόφωνου Αλ Τζαζίρα στη Γάζα, κάλυπτε καθημερινά τις εξελίξεις του πολέμου από το ξέσπασμά του, το 2023.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο» και υποστηρίζοντας πως ήταν αρχηγός «τρομοκρατικού πυρήνα» της Χαμάς, υπεύθυνος για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών.

Το πλήγμα σημειώθηκε μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα, ενώ συνολικά οι νεκροί έφτασαν τους επτά.

Η στοχοποίηση του δικτύου από τις ισραηλινές αρχές δεν είναι νέα. Τον Μάιο του 2024, το Ισραήλ απαγόρευσε τη μετάδοση του σήματος του Αλ Τζαζίρα και έκλεισε τα γραφεία του στη χώρα, εντείνοντας μια μακρά αντιπαράθεση που έχει οξυνθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου για συμμετοχή στη Χαμάς, ενώ και η Παλαιστινιακή Αρχή είχε απαγορεύσει προσωρινά τη λειτουργία του στην αρχή του έτους, επικαλούμενη «υποκίνηση ανταρσίας».

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο διεθνής Τύπος δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή, καθώς η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένα μέσα, ενσωματωμένα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού, υπό στρατιωτική λογοκρισία. Η απώλεια των πέντε μελών του συνεργείου του Αλ Τζαζίρα καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα επιτραπεί σε περισσότερους ξένους δημοσιογράφους να εργαστούν στη Γάζα, υπό τον έλεγχο του στρατού.

Το τίμημα για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο είναι βαρύ. Σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, περίπου 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους 20 μήνες από τον ισραηλινό στρατό, εκ των οποίων 45 την ώρα της εργασίας τους. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων καταγράφει 187 «επαληθευμένους» θανάτους, ενώ η κυβέρνηση της Χαμάς κάνει λόγο για πάνω από 230.

Στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Στις επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.430 Παλαιστίνιοι, βάσει των στοιχείων του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



