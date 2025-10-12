Γάζα: Στη «σύνοδο ειρήνης» και ο Μαχμούντ Αμπάς - Πρόσκληση έλαβε και το Ιράν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη «σύνοδο ειρήνης» για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Προσκλήθηκε από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος φιλοξενεί τη σύνοδο στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με δυτικούς και περιφερειακούς ηγέτες.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έλαβε πρόσκληση για τη σύνοδο, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, «ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο πρόεδρος (Μασούντ Πεζεσκιάν) την απέρριψε και η πρόσκληση απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών», πρόσθεσε το IRNA, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αραγτσί πρέπει τώρα να αποφασίσει.

Στην Αίγυπτο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Κυριακής (12/10), επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει και θα μεταβεί αύριο στην Αίγυπτο.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, φανερώνοντας πως «αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».

«Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Ποιοι άλλοι ηγέτες θα συμμετέχουν στη σύνοδο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, με συμπροέδρους τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπός του. Ο Γκουτέρες «θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ για την ειρήνη», ανέφερε η πηγή αυτή, διευκρινίζοντας πως προγραμματίζει να επιστρέψει στην έδρα του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με σημερινή δήλωση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου. Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μία διεθνή διάσκεψη στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ ελ Σέιχ, με στόχο την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους περίπου 20 ξένους ηγέτες, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. «Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα» και θα «παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο αποτελεί ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την «υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, «με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου», εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.