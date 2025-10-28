Γάζα: Στα πρόθυρα γενικευμένης κρίσης η περιοχή - «Η κατάπαυση του πυρός τηρείται» διαμηνύει ο Βανς

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ως «απάντηση» στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε το «πράσινο φως» στους IDF για άμεσες και ισχυρές επιθέσεις στη Γάζα, καθώς υποστηρίζει πως η Χαμάς παρέδωσε τη Δευτέρα, σορό που δεν ανήκει σε όμηρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως τα λείψανα που παραδόθηκαν την προηγούμενη ημέρα ανήκαν στον Ofir Tzarfati, έναν Ισραηλινό που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το γεγονός ως «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατό.

Στη Γάζα παραμένουν ακόμη 13 σώματα ομήρων και η Χαμάς δήλωσε την Τρίτη, ότι ανακάλυψε τη σορό ενός ομήρου, την οποία σχεδιάζει να παραδώσει αργότερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επιδρομές έχουν πλήξει περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Σίφα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Eκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς στη Γάζα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, με αποτέλεσμα επτά άτομα να σκοτωθούν.

Γάζα: «Η κατάπαυση του πυρός τηρείται» διαμηνύει ο Βανς

Την ίδια ώρα και εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς διαμηνύει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ.

«Η κατάπαυση του πυρός τηρείται. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ και εκεί» φέρεται να υποστήριξε στο Reuters.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποια άλλη οργάνωση μέσα στη Γάζα επιτέθηκε σε έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη που έχει επιτύχει ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) θα διατηρηθεί παρά το περιστατικό αυτό», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian