Γάζα: Σάλος παγκοσμίως για τη δολοφονία των πέντε δημοσιογράφων - Θρήνος στην κηδεία τους

Ο θάνατος του διακεκριμένου δημοσιογράφου του Al Jazeera, Άνας αλ-Σαρίφ, που σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Κυριακή, προκάλεσε οργή και καταδίκες σε όλο τον κόσμο, καθώς εκατοντάδες πενθούντες συνόδευσαν τις σορούς τους στους δρόμους της Πόλης της Γάζας.

Ο Σαρίφ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του Al Jazeera στη Γάζα, βρισκόταν μέσα σε σκηνή δημοσιογράφων έξω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα όταν σημειώθηκε η επίθεση. Σύμφωνα με το δίκτυο, συνολικά σκοτώθηκαν επτά άτομα, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουρέικεχ και οι εικονολήπτες Ιμπραχίμ Ζάχερ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές φρίκης. Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ουάντι Αμπού αλ-Σαούντ, που βρισκόταν κοντά, ανέφερε ότι η επίθεση έγινε στις 11:22 μ.μ., μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφού είχε τελειώσει τη ζωντανή του μετάδοση. «Σήκωσα το τηλέφωνό μου να τηλεφωνήσω και τότε έγινε η έκρηξη. Είδα ανθρώπους να καίγονται. Ο Άνας και οι άλλοι σκοτώθηκαν ακαριαία».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις παραδέχθηκαν την επίθεση, ισχυριζόμενες ότι ο Σαρίφ ηγείτο πυρήνα της Χαμάς που εκτόξευε ρουκέτες, ισχυρισμό που ο ίδιος και το Al Jazeera είχαν απορρίψει ως αβάσιμο.

Διεθνείς οργανώσεις όπως οι «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων καταδίκασαν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για συστηματική στοχοποίηση δημοσιογράφων χωρίς αποδείξεις.

Στην κηδεία στο κοιμητήριο Σεΐχ Ρανουάν, φίλοι και συνάδελφοι μίλησαν για την αφοσίωση του Σαρίφ, ο οποίος είχε δηλώσει μόλις λίγες μέρες πριν: «Δεν θα φύγω από τη Γάζα, παρά μόνο στον ουρανό. Θα συνεχίσω να δείχνω στον κόσμο την αλήθεια, ακόμα κι αν με σκοτώσουν».

Από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, 238 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί. Ο αριθμός, σύμφωνα με έρευνα του προγράμματος Costs of War, ξεπερνά τις απώλειες σε όλους τους μεγάλους πολέμους του 20ού και 21ου αιώνα μαζί.

Με πληροφορίες από Guardian