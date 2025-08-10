Διεθνή

Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 

LifO Newsroom
Ο «Παλαιστίνιος Πελέ» σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια / Φωτογραφία: PFA

Ένας πρώην παίκτης της παλαιστινιακής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και αστέρας του συλλόγου Al-Shati'a Services της Γάζας σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις ενώ περίμενε να λάβει ανθρωπιστική βοήθεια την Τετάρτη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA).

Ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, σκοτώθηκε από ισραηλινές «σφαίρες» που «στοχεύσαν» Παλαιστίνιους που «περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα», ανέφερε η PFA σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Με τα παρατσούκλια «Γαζέλα», «Μαύρο Μαργαριτάρι» και Παλαιστίνιος «Πελέ» - αναφερόμενος στον Βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου - ο Αλ-Ομπέιντ αναφέρεται πως θα μείνει στη μνήμη της PFA ως σταρ.

Φωτογραφία: PFA
Φωτογραφία: PFA
Φωτογραφία: PFA

Ο Αλ-Ομπέιντ εκπροσώπησε την Εθνική Ομάδα της Παλαιστίνης 24 φορές, σκοράροντας δύο γκολ για την ομάδα του - το πιο διάσημο από τα οποία ήταν ένα εναντίον της Εθνικής Ομάδας της Υεμένης στο κύπελλο της Δυτικοασιατικής Ομοσπονδίας το 2010, σύμφωνα με την ομοσπονδία.

Τουλάχιστον 662 αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε η PFA.

Με πληροφορίες από ABC News

