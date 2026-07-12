Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Κάιρο

Πέντε Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους ένα κορίτσι εννέα ετών, σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ στο Κάιρο συνεχίζονται οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το παιδί, η Τάλα Αμπού Μάταρ, έχασε τη ζωή του όταν πυρά έπληξαν σκηνές στην ανατολική πλευρά του καταυλισμού Αλ Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα, ανέφεραν μέλη σωστικών συνεργείων. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Η επίθεση είχε στόχο μεταλλουργείο, το οποίο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους.

Σε δήλωσή του προς το Reuters, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε υποδομή την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική», χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία.

Παρότι η συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 περιόρισε τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα πλήγματα στη Γάζα δεν έχουν σταματήσει. Σύμφωνα με το Reuters, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι. Στο ίδιο διάστημα, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις ενόπλων στον θύλακα.

Στο Κάιρο οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετέχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, ο αφοπλισμός της οργάνωσης και η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι συζητήσεις δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστική συμφωνία. Πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σε βασικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο αφοπλισμός της Χαμάς και το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, οι συνθήκες για τους αμάχους παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι περισσότεροι από τους περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περισσότερες από μία φορές από την έναρξη του πολέμου. Πολλοί ζουν σε σκηνές, προσωρινά καταλύματα ή κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί σε περιορισμένες παράκτιες περιοχές, όπου οι υποδομές έχουν καταρρεύσει και η πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη και στέγη παραμένει ανεπαρκής.

Ο πόλεμος άρχισε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον επίσημο ισραηλινό απολογισμό, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα, ενώ εκατοντάδες μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Γάζα.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακα. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι οι νεκροί από την αρχή της σύγκρουσης έχουν ξεπεράσει τους 73.000.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters

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