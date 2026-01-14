Γάζα: Πέντε νεκροί από την κακοκαιρία - Απελπιστικές οι συνθήκες στα καταλύματα

Ισχυροί άνεμοι έριξαν τοίχους πάνω σε πρόχειρες σκηνές στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, καθώς οι επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης συνεχίζονται μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικών ισραηλινών βομβαρδισμών και περιορισμένη βοήθεια.

Από τον Οκτώβριο ισχύει εκεχειρία, αλλά οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι Παλαιστίνιοι στερούνται σε μεγάλο βαθμό των απαραίτητων καταλυμάτων για να αντέξουν τις συχνές καταιγίδες.

Πέντε νεκροί από την κακοκαιρία στη Γάζα

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο γυναίκες, ένα κορίτσι και ένας άνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν την Τρίτη αξιωματούχοι του νοσοκομείου Shifa, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης της Γάζας, στο οποίο μεταφέρθηκαν οι σοροί.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα αγόρι ενός έτους πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τρία μέλη μιας οικογένειας — ο 72χρονος Μοχάμεντ Χαμούντα, η 15χρονη εγγονή του και η νύφη του — σκοτώθηκαν όταν ένας τοίχος ύψους οκτώ μέτρων κατέρρευσε πάνω στη σκηνή τους σε μια παράκτια περιοχή της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το νοσοκομείο Shifa. Τουλάχιστον πέντε άλλα άτομα τραυματίστηκαν.

Οι συγγενείς τους άρχισαν την Τρίτη να απομακρύνουν τα ερείπια που είχαν θάψει τους αγαπημένους τους και να ξαναχτίζουν τις σκηνές για τους επιζώντες.

«Ο κόσμος μας επέτρεψε να γίνουμε μάρτυρες του θανάτου σε όλες του τις μορφές», δήλωσε ο Μπασέλ Χαμούντα μετά την οικογενειακή κηδεία. «Είναι αλήθεια ότι οι βομβαρδισμοί μπορεί να έχουν σταματήσει προσωρινά, αλλά έχουμε δει κάθε πιθανή αιτία θανάτου στον κόσμο στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί του εταίροι διανέμουν σκηνές, μουσαμάδες, κουβέρτες και ρούχα, καθώς και είδη διατροφής και υγιεινής σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων.

Η πλειονότητα των Παλαιστινίων ζει σε πρόχειρες σκηνές, καθώς τα σπίτια τους καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Οι οργανώσεις αρωγής αναφέρουν ότι δεν εισέρχονται αρκετά υλικά για την κατασκευή καταλυμάτων στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ανήκει στην κυβέρνηση της Χαμάς, αναφέρει ότι περισσότεροι από 440 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από την έναρξη της εκεχειρίας. Το υπουργείο τηρεί λεπτομερή αρχεία θυμάτων, τα οποία θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τους οργανισμούς του ΟΗΕ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, δήλωσε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 100 παιδιά κάτω των 18 ετών – 60 αγόρια και 40 κορίτσια – έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones, αεροπορικών επιδρομών, βομβαρδισμών με άρματα μάχης και χρήσης πραγματικών πυρομαχικών. Αυτά τα στοιχεία, είπε, αντανακλούν περιστατικά για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί αρκετά στοιχεία ώστε να δικαιολογούν την καταγραφή τους, αλλά ο συνολικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να είναι υψηλότερος. Είπε ότι εκατοντάδες παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Αν και «οι βομβαρδισμοί και οι πυροβολισμοί έχουν μειωθεί» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, δεν έχουν σταματήσει, είπε ο Έλντερ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από την πόλη της Γάζας. «Έτσι, αυτό που ο κόσμος αποκαλεί τώρα ηρεμία θα θεωρούνταν κρίση οπουδήποτε αλλού», είπε.

Ο πληθυσμός της Γάζας, που αριθμεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα, αγωνίζεται να αντιμετωπίσει το κρύο και τις καταιγίδες, ενώ αντιμετωπίζει έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας και έλλειψη πιο ουσιαστικών προσωρινών κατοικιών, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι ο τρίτος χειμώνας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 71.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από Guardian