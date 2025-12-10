Γάζα: Πάνω από 9.000 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Οκτώβριο με οξύ υποσιτισμό

Ο υποσιτισμός συνεχίζει να πλήττει σοβαρά τα παιδιά στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 9.000 παιδιά στη Γάζα νοσηλεύτηκαν μόνο τον Οκτώβριο με οξύ υποσιτισμό.

Παρά το γεγονός ότι ο άμεσος κίνδυνος λιμού έχει μειωθεί για τους περισσότερους από τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις αποστολές βοήθειας.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η βοήθεια που φτάνει στη Γάζα είναι πολύ λιγότερη από αυτή που χρειάζεται ο πληθυσμός, που έχει εξασθενήσει και τραυματιστεί από δύο χρόνια πολέμου και άθλιων συνθηκών διαβίωσης σε πρόχειρους καταυλισμούς.

«Στα νοσοκομεία της Γάζας έχω δει νεογνά που ζυγίζουν λιγότερο από ένα κιλό, με τα μικροσκοπικά τους στήθη να κινούνται με δυσκολία για να κρατηθούν στη ζωή» εξήγησε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της UNICEF. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, τον Οκτώβριο 9.300 παιδιά νοσηλεύτηκαν λόγω οξέος υποσιτισμού. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μέγιστο των 14.000 παιδιών τον Αύγουστο, αλλά παραμένει πολύ υψηλότερος σε σχέση με την περίοδο της προηγούμενης εκεχειρίας τον Φεβρουάριο και Μάρτιο.



«Ο αριθμός παραμένει σοκαριστικά υψηλός», συνέχισε η Ίνγκραμ σε ενημέρωση δημοσιογράφων μέσω βίντεο από τη Γάζα.

Τον Οκτώβριο, περίπου 8.300 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες νοσηλεύτηκαν επίσης για τον ίδιο λόγο. «Αυτό το μοτίβο αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση και είναι πιθανό να οδηγήσει στη γέννηση μωρών με χαμηλό βάρος για μήνες. Η κατάσταση δεν έχει τελειώσει. Γενιές οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που γεννιούνται τώρα υπό αυτή την εκεχειρία, έχουν επηρεαστεί για πάντα από ό,τι τους έχει επιβληθεί», πρόσθεσε η Ίνγκραμ. Η UNICEF και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι οι παραδόσεις βοήθειας προς τη Γάζα έχουν αυξηθεί από την κορύφωση του πολέμου, αλλά παραμένουν εντελώς ανεπαρκείς σε σχέση με τις ανθρωπιστικές ανάγκες.

Μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο, έχουν περάσει κατά μέσο όρο 140 φορτηγά βοήθειας την ημέρα, σε συνοδεία που οργανώνει ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ο αριθμός αυτός απέχει πολύ από τον στόχο των 600 φορτηγών την ημέρα που είχε τεθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν δωρεές και εμπορικές αποστολές, οι οποίες έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις συντονισμένες αποστολές του ΟΗΕ και έχουν μειώσει τις τιμές πολλών προϊόντων στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν απρόσιτες για τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια και έχουν εξαντλήσει τις οικονομίες τους.

Από την εκεχειρία, η βοήθεια συντονίζεται μέσω ενός πολυεθνικού κέντρου που ονομάζεται Civil-Military Coordination Centre, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ και με συμμετοχή εκπροσώπων άλλων χωρών που στηρίζουν την εκεχειρία. Ωστόσο, διπλωμάτες και ανθρωπιστικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει τον τελικό λόγο για το τι επιτρέπεται να εισέλθει στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι από οκτώ ανθρωπιστικές συνοδείες που συντονίστηκαν με τις ισραηλινές αρχές την Κυριακή, μόνο οι τέσσερις κατάφεραν να διέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με πληροφορίες από Guardian