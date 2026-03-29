Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους όσο τα βλέμματα στρέφονται προς το Ιράν

Λίγα πράγματα έχουν απομείνει που να συνδέουν τους Παλαιστινίους στη Γάζα με τη ζωή τους πριν τον πόλεμο. Τα πλαίσια της καθημερινότητας έχουν γίνει πιο σκοτεινά και πολύ πιο βίαια, σαν να έχει στερηθεί ο πληθυσμός από το παρελθόν του.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν σταματούν ποτέ να βουίζουν πάνω από τα κεφάλια μας, οι πυροβολισμοί και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και τα πολεμικά πλοία πυροβολούν τους ψαράδες», δήλωσε ο 56χρονος Αχμέτ Μπαρούντ, πατέρας πέντε παιδιών που έχει εκτοπιστεί στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Δεκαεπτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, οι αεροπορικές επιδρομές εξακολουθούν να σκοτώνουν αμάχους και η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δεινή. Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι έξι άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν νωρίς την Κυριακή από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή αλ-Μαουάσι, στα δυτικά του Χαν Γιουνίς.

Ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ιράν, η καθημερινή ζωή στους δρόμους και τις αγορές της περιοχής είναι γεμάτη φόβο και χωρίς χρώμα. Άνθρωποι με εξαντλημένα πρόσωπα περιμένουν στην ουρά για τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης ανάμεσα στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων. Λασπωμένα νερά ρέουν μέσα στα στρατόπεδα προσφύγων.

Επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα

«Η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο τεταμένη από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος κατά του Ιράν», δήλωσε ο Μπαρούντ, εκφράζοντας μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης έχει οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Η Ιμπτισάμ αλ-Κούρντι, η οποία έχασε και τους δύο γιους της στον πόλεμο, δήλωσε: «Αγωνιζόμαστε να βρούμε καυσόξυλα για το μαγείρεμα λόγω του κλεισίματος των συνοριακών διαβάσεων και της έλλειψης φυσικού αερίου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής του».

Η 64χρονη, η οποία κατάγεται από τη Τζαμπαλίγια και έχει εκτοπιστεί στην περιοχή Τελ αλ-Χάουα της πόλης της Γάζας, πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε πλέον να αγοράσουμε λαχανικά ή κρέας και βασιζόμαστε καθημερινά σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα και όσπρια, με τον διαρκή φόβο ότι η πείνα μπορεί να επιστρέψει».

«Ελπίζω ότι όλα αυτά θα τελειώσουν οριστικά… ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν και ότι τα παιδιά μας δεν θα χρειάζεται πλέον να ζουν με τον διαρκή φόβο των ήχων των drones και των εκρήξεων».

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η βροχή έχουν παραμείνει μέχρι την άνοιξη, διαβρέχοντας τα στρώματα και πλημμυρίζοντας τα δάπεδα των ανθρώπων που ζουν σε υγρές σκηνές στα στρατόπεδα προσφύγων.

Ακόμη και οι καθημερινές συζητήσεις δεν είναι πια οι ίδιες. Το όνειρο ενός μαθητή δεν είναι πλέον να πάρει υψηλούς βαθμούς ή να περάσει τις εξετάσεις, αλλά να βγάλει αρκετά χρήματα ώστε τα μικρότερα αδέλφια του να μην χρειάζεται να ζητιανεύουν στους δρόμους, ή να εξασφαλίσει μερικά λίτρα καθαρού νερού για να ξεδιψάσει.

Στα αυτοσχέδια μίνι λεωφορεία – ρυμουλκούμενα συνδεδεμένα με οχήματα 4x4 – που χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες μεταφορές, οι ιστορίες απώλειας αρχίζουν και δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ. Ο δρόμος γίνεται ένας ανοιχτός χώρος εξομολόγησης, με κάθε επιβάτη να αφηγείται την ιστορία του, σαν να βρίσκονται σε έναν αγώνα για να διαπιστώσουν ποιος έχει χάσει περισσότερα.

Ένας άνδρας διηγείται ότι ξόδεψε όλα όσα είχε για να χτίσει το σπίτι των ονείρων του λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το σπίτι του βομβαρδίστηκε, και στη συνέχεια η γυναίκα και τα παιδιά του σκοτώθηκαν. Δίπλα του κάθεται μια γυναίκα που έχει χάσει όλα τα παιδιά της και αγωνίζεται να μεγαλώσει τα μικρά εγγόνια της. Και οι δύο εκπέμπουν μια αβάσταχτη θλίψη.

Ο Ιμπραήμ Καχίλ, εκτοπισμένος στην πόλη της Γάζας, είπε ότι μια ήδη απελπιστική κατάσταση είχε επιδεινωθεί από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν. «Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σημαντικά και τα αγαθά έγιναν σπάνια στις αγορές, ενώ ορισμένες τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται», είπε ο 34χρονος.

Προβλήματα στον τομέα της υγείας

Περισσότεροι από 680 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την εκεχειρία του Οκτωβρίου, εκ των οποίων 26 την τελευταία εβδομάδα. Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι κατεστραμμένες υποδομές και οι διακοπές ρεύματος έχουν μετατρέψει τα ανεπεξέργαστα λύματα σε έναν αυξανόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, αναφέρει ότι το Κερέμ Σαλόμ παραμένει το μοναδικό λειτουργικό σημείο διέλευσης για εμπορεύματα, δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την εισροή προμηθειών.

Ο Καχίλ δήλωσε: «Το νερό, που παλαιότερα ήταν διαθέσιμο, τώρα μας φτάνει μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα λόγω βλάβης στη δημοτική γραμμή παροχής. Συχνά δεν είναι κατάλληλο για πόση, όμως είμαστε αναγκασμένοι να το πίνουμε.

«Η μητέρα μου πάσχει από καρκίνο και δυσκολευόμαστε να αγοράζουμε τα φάρμακά της κατά καιρούς».

Οι γιατροί στη Γάζα αναφέρουν ότι τα βασικά διαγνωστικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των βελόνων βιοψίας, απλώς δεν είναι διαθέσιμα. Οι ασθενείς προσέρχονται με εμφανώς καρκινικές μάζες, ωστόσο το ιατρικό προσωπικό δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει δείγματα ή να διενεργήσει τις εξετάσεις που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς χάνουν τη ζωή τους από την ασθένεια χωρίς να έχουν διαγνωστεί ή να έχουν λάβει κατάλληλη θεραπεία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πριν από την επαναλειτουργία της διάβασης της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου στις 19 Μαρτίου για περιορισμένη κυκλοφορία ατόμων, υπήρχαν περισσότεροι από 11.000 ασθενείς με καρκίνο στη Γάζα που χρειάζονταν θεραπεία εκτός της περιοχής. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 20.000 ασθενείς και τραυματίες περιμένουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη.

Η Cogat, η μονάδα του ισραηλινού στρατού που έχει αναλάβει το καθήκον της διευκόλυνσης των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στα κατεχόμενα εδάφη, δήλωσε: «Από τις αρχές του 2025, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των κατοίκων που έχουν διακομιστεί μέσω του Ισραήλ για ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό, καθώς και εκείνων που κατέχουν διπλή υπηκοότητα.

«Το πέρασμα της Ράφα έχει ανοίξει για την αναχώρηση ασθενών και των συνοδών τους προς την Αίγυπτο. Ο αριθμός των ασθενών που αναχωρούν εξαρτάται από τα αιτήματα που υποβάλλονται από τον ΠΟΥ και την Αίγυπτο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό της άφιξης των ασθενών από τη Λωρίδα της Γάζας στο πέρασμα της Ράφα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα στοιχεία από το πεδίο» έδειχναν ότι «σημαντικός, σταθερός και συνεχής όγκος βοήθειας» παραδιδόταν στη Γάζα και ότι «κατά συνέπεια, υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Με πληροφορίες από Guardian