Γάζα: Οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο - «Δεν έχουμε βιβλία, οι βιβλιοθήκες έχουν βομβαρδιστεί»

Οι μαθητές στη Γάζα επιστρέφουν σε αυτοσχέδιες σχολικές αίθουσες, χωρίς τη βασική ύλη.

Η 11χρονη Λαγιάν Χάτζι ετοιμάζεται να πάει στο αυτοσχέδιο σχολείο της, το οποίο επαναλειτουργεί μετά από δύο χρόνια πολέμου, αλλά τίποτε δεν είναι όπως πριν.

Οι άλλοτε στολισμένοι από τις ζωγραφιές των συμμαθητών της τοίχοι, έχουν αντικατασταθεί από ερείπια και διαλυμένες αίθουσες, όπου θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι διδασκαλίας.

Η Λαγιάν, μία εκ των 900 μαθητών που φοιτούν στο σχολείο αλ Λούλουα αλ Κατάμι, περιέγραψε στο AFP: «Περπατώ τουλάχιστον μισή ώρα. Οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, γεμάτοι ερείπια. Είναι δύσκολο και θλιβερό».

Εν μέσω εκεχειρίας ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, η οποία απειλείται από πολλές καθημερινές προκλήσεις, ορισμένα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν ξανά, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά που ζουν στη Γάζα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου.

«Δεν έχουμε βιβλία ούτε τετράδια. Οι βιβλιοθήκες έχουν βομβαρδιστεί και καταστραφεί», συνεχίζει στην περιγραφή της η 11χρονη, που «φορά ένα σκισμένο πουκάμισο και ένα χιλιοραμμένο παντελόνι», όπως σχολιάζει το πρακτορείο.

Ο ΟΗΕ εκτιμά, πως το 97% των σχολείων στη Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί ζημιές και για τα περισσότερα κρίνεται αναγκαία μία πλήρης ανοικοδόμηση ή τουλάχιστον εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Λαγιάν δηλώνει «χαρούμενη» που συνεχίζει το σχολείο και μοιράστηκε το όνειρό της, να γίνει μια ημέρα γιατρός.