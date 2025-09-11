Γάζα: Οι IDF θα πάρoυν υπό τον έλεγχο τους τη συνοικία Νάσερ - Τα φυλλάδια και το δίλημμα των κατοίκων

Στην περιοχή Νάσερ της Πόλης της Γάζας, οι κάτοικοι καλούνται σήμερα, Πέμπτη (11/9), να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού μέσω φυλλαδίων ότι τα στρατεύματα σκοπεύουν να καταλάβουν τη συνοικία.

Το Ισραήλ έχει δώσει εντολή σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν περιοχές, καθώς συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς. Ωστόσο, η έλλειψη ασφαλών καταφυγίων, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε τρόφιμα και χώρο, καθιστά την απόφαση εξαιρετικά δύσκολη για τους κατοίκους.

«Είναι σχεδόν δύο χρόνια χωρίς ξεκούραση, χωρίς ηρεμία, σχεδόν χωρίς ύπνο», λέει ο Αμπού Άχμεντ, καθώς ετοιμάζει με την οικογένειά του να φύγει από την πόλη φορτώνοντας ό,τι μπορεί σε ένα φορτηγάκι. «Δεν μπορούμε να μείνουμε απλώς κάπου με τα παιδιά μας. Η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από τον πόλεμο. Από τη μία περιοχή στην άλλη, δεν αντέχουμε άλλο, είμαστε κουρασμένοι».

Σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 18 ανθρώπους σε όλο τον θύλακα, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, εκ των οποίων 11 στην Πόλη της Γάζας, 5 στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι και 2 κοντά στη Ράφα, ενώ αναζητούσαν τρόφιμα.

Στην αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, ισραηλινά χερσαία στρατεύματα είχαν επιχειρήσει στην περιοχή Νάσερ. Τα φυλλάδια που έριξαν χθες προκάλεσαν φόβους ότι τα άρματα μάχης θα προελάσουν σύντομα για να καταλάβουν ολόκληρη τη συνοικία.

Την τελευταία εβδομάδα, οι ισραηλινές δυνάμεις δραστηριοποιούνται σε τρεις ανατολικές γειτονιές της πόλης – Σετζάια, Ζεϊτούν και Τούφα – ενώ προσωρινά έστειλαν άρματα στη Σεΐχ Ραντουάν, δίπλα στη Νάσερ. Την περασμένη Πέμπτη, οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι ελέγχουν το 40% της πόλης.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 360 στόχους στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας, όπως χαρακτήρισε, «κλιμάκωσης» των επιθέσεων κατά «τρομοκρατικών υποδομών, σημείων αναγνωρίσεων, θέσεων ελεύθερων σκοπευτών, σημείων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και συγκροτημάτων διοίκησης και ελέγχου». Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω στοχευμένες επιθέσεις για την «διατάραξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Χαμάς και τη μείωση του κινδύνου για τα στρατεύματά μας».

Οικογένειες συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται, κινούμενες δυτικά προς το κέντρο και την ακτή της πόλης ή νότια προς άλλες περιοχές του θύλακα. Κάποιοι όμως αδυνατούν ή διστάζουν να φύγουν λόγω οικονομικών περιορισμών. «Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να μετακινηθούμε νότια, όπως μας λένε», ανέφερε ο Άχμεντ αλ Νταγιέ, ενώ παραβρέθηκε στην κηδεία φίλου του που σκοτώθηκε στα πρόσφατα πλήγματα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, επτά ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό νεκρών από τέτοιες αιτίες σε τουλάχιστον 441, συμπεριλαμβανομένων 142 παιδιών.

Με πληροφορίες από Reuters