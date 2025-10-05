Γάζα: Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται απόψε εν μέσω κρίσιμων ειρηνευτικών συνομιλιών

Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην Αίγυπτο, καθώς ξεκινούν τη Δευτέρα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ πιέζουν για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, η Χαμάς αποδέχθηκε ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανάθεσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται στη Γάζα, παρά το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Ισραήλ την Παρασκευή να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, μετά την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους ότι «αν και ορισμένοι βομβαρδισμοί σταμάτησαν εντός της Λωρίδας της Γάζας, δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή». Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να υπάρξει ανταπόδοση για λόγους αυτοάμυνα, εάν υπάρξει απειλή για τη ζωή των στρατιωτών στη Γάζα.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις, καταστρέφοντας αρκετά κατοικημένα κτίρια στην Πόλη της Γάζας. Ανταποκριτής του BBC άκουσε εκρήξεις από το εσωτερικό της Γάζας και είδε σύννεφα καπνού ενώ βρισκόταν κοντά στα σύνορα, στο κιμπούτς Μπεερί, το πρωί της Κυριακής.

Στο μεταξύ, 65 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 24 ώρες έως το μεσημέρι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Γάζα: Ο Νετανιάχου ελπίζει στην απελευθέρωση ομήρων τις επόμενες ημέρες

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στον ειδησεογραφικό συνεργάτη του BBC, CBS News, ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν για να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν μπορείς να απελευθερώσεις ομήρους όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αυτό πρέπει να σταματήσει, αλλά πρέπει επίσης να δουλέψουμε και στα υπόλοιπα πρακτικά ζητήματα», ξεκαθάρισε την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation». Το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, προτείνει άμεση παύση των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση 48 ομήρων, εκ των οποίων εκτιμάται ότι ζουν μόλις 20, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα το Σάββατο, ότι ελπίζει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «τις επόμενες ημέρες». Ο πρωθυπουργός έχει «καταστήσει σαφές ότι, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ, οι συνομιλίες θα διαρκέσουν το πολύ λίγες ημέρες», ανέφερε η Μπεντροσιάν την Κυριακή.

Οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα ταξιδέψουν στην Αίγυπτο το βράδυ της Κυριακής για τις κρίσιμες συνομιλίες που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Οι συνομιλίες αναμένεται να είναι από τις πιο καθοριστικές από την αρχή του πολέμου και θα μπορούσαν να καθορίσουν αν υπάρχει επιτέλους ελπίδα για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από BBC