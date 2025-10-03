Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία έως τη 01:00 (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει μια βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς.Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και έχει την υποστήριξη του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, προτείνει άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες (συμπεριλαμβανομένων 20 ζωντανών ομήρων και των σορών άλλων που έχουν χάσει τη ζωή τους) σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές. Το κείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επίσης όρους για την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων και τη συγκρότηση μεταβατικής διακυβέρνησης.

Διπλωματικοί μεσολαβητές από αραβικές χώρες και η Τουρκία φέρονται να πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ. Ωστόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης έχει δηλώσει ότι το κίνημα πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση, εκτιμώντας ότι εξυπηρετεί κυρίως τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η προειδοποίηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε: «Αν η συμφωνία αυτή δεν επιτευχθεί, θα ξεσπάσει κόλαση όπως ποτέ άλλοτε ενάντια στη Χαμάς. Θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει στο σχέδιο και απηύθυνε εκκλήσεις προς τους Άραβες εταίρους να στηρίξουν την υλοποίησή του.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την πρόταση ως κοινό πλαίσιο που στηρίζουν πολλές χώρες της περιοχής, ενώ το Λευκό Οίκο δημοσίευσε κοινή δήλωση υπουργών Εξωτερικών αραβικών κρατών που χαιρετίζουν την πρωτοβουλία. Κριτικοί και αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν πρακτικά εμπόδια: η απαίτηση αποστρατικοποίησης της Χαμάς και η ταχεία απελευθέρωση ομήρων θεωρούνται από πολλούς μη ρεαλιστικές χωρίς σαφείς εγγυήσεις και μηχανισμούς εποπτείας.

«Σε περίπτωση που η Χαμάς αποδεχθεί την πρόταση πριν από την προθεσμία, το σχέδιο προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών και διαδικασίες ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αντίθετα, εάν η διορία λήξει χωρίς συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε για “σκληρές ενέργειες”, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν πρόκειται για στρατιωτικά ή άλλα μέτρα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι χώρες-διαμεσολαβητές συνεχίζουν τις πιέσεις προς τη Χαμάς για να υπάρξει θετική ανταπόκριση.»