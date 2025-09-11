Γάζα: Ο Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους, λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα μετά την επιδρομή του Ισραήλ στη Ντόχα την Τρίτη.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι χαρακτήρισε το θανατηφόρο πλήγμα στην πρωτεύουσα του Κατάρ πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η ισραηλινή επίθεση την προηγούμενη ημέρα σκότωσε έξι μέλη της Χαμάς που διαπραγματεύονταν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και άλλων χωρών του Κόλπου.

«Πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Καταριανός πρωθυπουργός για τον ισραηλινό ομόλογό του.

Ο Νετανιάχου απάντησε με αδιαφορία στην διεθνή κριτική για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου ότι ο «μονομερής βομβαρδισμός» εντός του Κατάρ «δεν προωθεί ούτε τους στόχους του Ισραήλ ούτε της Αμερικής».

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νετανιάχου κατηγόρησε το Κατάρ ότι παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες και υπονόησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις επιθέσεις στο μέλλον. «Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες: είτε τους απελαύνετε είτε τους οδηγείτε στη δικαιοσύνη», είπε. «Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Ο Αλ-Θάνι κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «σπαταλά» τον χρόνο του Κατάρ στη φιλοξενία διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και δήλωσε ότι η χώρα του θα επανεξετάσει «τα πάντα» σχετικά με τον ρόλο της ως μεσολαβητή στη σύγκρουση.

«Συναντούσα μία από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης», είπε ο Αλ-Θάνι. «Υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός, δεν έχουν άλλη ελπίδα.» «Πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες απλώς σκότωσε κάθε ελπίδα για αυτούς τους ομήρους», πρόσθεσε.

Άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απάντησαν επίσης με αδιαφορία στη δημόσια κριτική για το πλήγμα, εν μέσω αμφιβολιών για το αν οι πύραυλοι που εκτόξευσαν τα ισραηλινά αεροσκάφη είχαν σκοτώσει τους κύριους στόχους τους.

«Δεν υπάρχει μέρος όπου να μπορούν να κρυφτούν», έγραψε στο Χ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προσθέτοντας: «Όλοι όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου θα λογοδοτήσουν πλήρως. Όποιος διαπράττει τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ θα πληγεί».

Ο ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, είπε στο Fox News ότι αν το πλήγμα δεν σκότωσε ηγέτες της Χαμάς, θα το πετύχει «την επόμενη φορά».

Το Κατάρ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενεί διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας και διαδραματίζει καίριο ρόλο ως ενδιάμεσος. Οι ηγέτες της Χαμάς φέρονται να συναντήθηκαν για να συζητήσουν νέα πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν είχε κανένα ρόλο στην επίθεση. «Αυτή ήταν απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός [Μπενιαμίν] Νετανιάχου, δεν ήταν απόφαση που πήρα εγώ», έγραψε στο Truth Social. Είπε ότι η κυβέρνησή του προσπάθησε να προειδοποιήσει το Κατάρ για την επίθεση αλλά ήταν «δυστυχώς, πολύ αργά».

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι όλοι οι ηγέτες της ήταν ασφαλείς, αλλά πέντε κατώτεροι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχθηκε την Τετάρτη ότι η αισιοδοξία για την επιτυχία των επιθέσεων μειώνεται.

Το Ισραήλ ανέπτυξε ξανά την αεροπορική του ισχύ την Τετάρτη, με επίθεση στην Υεμένη. Το Almasirah TV, που ελέγχεται από το κίνημα των Χούτι που κυβερνά μεγάλο μέρος της χώρας, μετέδωσε ότι χτυπήθηκε το υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα Σανάα. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Ισραηλινού Στρατού είπε ότι στόχοι ήταν τα αρχηγεία και στρατόπεδα των Χούτι.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την επίθεση στο Κατάρ, λέγοντας ότι το Ισραήλ παραβίασε την κυριαρχία του Κατάρ και «δεν έκανε τίποτα για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην οποία δεσμεύεται το Ηνωμένο Βασίλειο και τόσοι πολλοί από τους συμμάχους μας».

Η Ρωσία και η Κίνα καταδίκασαν επίσης την επίθεση, ενώ περιφερειακοί ηγέτες μετέβησαν στο Κατάρ σε ένδειξη αλληλεγγύης. Στο Ισραήλ, οι επιθέσεις προκάλεσαν πανηγυρισμούς αλλά και ανησυχία στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, οι οποίες δήλωσαν ότι φοβούνται για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων μετά από 23 μήνες σύγκρουσης.

Το Κατάρ έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους έμμεσων συνομιλιών Ισραήλ–Χαμάς στη Ντόχα και βοήθησε στη μεσολάβηση δύο βραχύβιων εκεχειριών, με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο ως συνδιαμεσολαβητές.

Ο Νετανιάχου πιέζει για μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εξορία των ηγετών της.

Με πληροφορίες από Guardian