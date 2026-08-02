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Διεθνή

Γάζα: Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εν μέσω αμφιβολιών για την εκεχειρία – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσίευσε την Παρασκευή έναν οδικό χάρτη 15 σημείων, ο οποίος καθορίζει τα τελικά βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΖΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Ισραηλινά μαχητικά σφυροκόπησαν τη Γάζα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 15 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας, πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό θυμάτων εδώ και εβδομάδες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν να παραδώσουν τα όπλα. Η δήλωση αυτή είχε καλλιεργήσει ελπίδες για σημείο καμπής στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, μέλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να αφοπλιστεί. Ξεκαθάρισε, όμως, πως διατηρεί «σοβαρές αμφιβολίες» για το αν κάτι τέτοιο θα γίνει πράξη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, ο Κοέν τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για παύση των επιθέσεων στη Γάζα. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, το Ισραήλ, το οποίο ήδη ελέγχει το 70% του θύλακα,  θα πρέπει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχό του.

«Στη συμφωνία που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο που πρέπει να συμβεί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έχει δείξει ευελιξία

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσίευσε την Παρασκευή έναν οδικό χάρτη 15 σημείων, ο οποίος καθορίζει τα τελικά βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και να αποσύρει τα στρατεύματά του, τηρώντας τους βασικούς όρους της εκεχειρίας. Μόνο τότε η οργάνωση θα δεχτεί να παραδώσει τα όπλα της σε έναν νέο παλαιστινιακό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι η οργάνωση έχει επιδείξει «σημαντική ευελιξία». Παράλληλα όμως, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εντείνει τις επιθέσεις του προσπαθώντας να επιβάλει τετελεσμένα επί του εδάφους.

«Αυτή η κλιμάκωση, η οποία μάλιστα συμπίπτει με την πρόοδο στο πολιτικό σκέλος, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση κατοχής επιδιώκει να υπονομεύσει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Προσπαθεί να επιβάλει τετελεσμένα με τη βία», τόνισε σε δήλωσή του ο Μπασέμ Ναΐμ.

Με πληροφορίες από Reuters 

Διεθνή

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