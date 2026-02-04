Γάζα: Νεκροί 19 Παλαιστίνιοι από ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας έως το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2), σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα χτυπήματα, υποστηρίζοντας πως απαντά σε επίθεση ενόπλων κατά Ισραηλινών στρατιωτών, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας έφεδρος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στους νεκρούς περιλαμβάνονται πέντε παιδιά, ανάμεσά τους ένα βρέφος πέντε μηνών και ένα νεογέννητο μόλις 10 ημερών, επτά γυναίκες, και ένας διασώστης. Πρόκειται για τους πιο πρόσφατους θανάτους στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025, η οποία έκτοτε έχει διακοπεί επανειλημμένα από φονικά ισραηλινά πλήγματα. Από τότε, περισσότεροι από 530 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Γάζα: Το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματα

Η αυξανόμενη απώλεια ζωών κλονίζει την εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ενισχύει το αίσθημα, μεταξύ των Παλαιστινίων στον θύλακα, ότι ο πόλεμος δεν έχει πραγματικά τελειώσει.

«Ο γενοκτονικός πόλεμος εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Πόλη της Γάζας, δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια. «Πού είναι η εκεχειρία; Πού είναι οι μεσολαβητές;»

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα σύμφωνα με την πάγια πρακτική, δήλωσε στο Associated Press ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματα στη Γάζα. Από την έναρξη της εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίζεται τις θανατηφόρες επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε παραβιάσεις της συμφωνίας από τη Χαμάς ή σε επιθέσεις ενόπλων κατά στρατιωτών. Ο στρατός αναφέρει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε.

Μεσολαβητές έχουν καταδικάσει τα πλήγματα, ενώ η Χαμάς τα χαρακτήρισε παραβιάσεις της συμφωνίας.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ισραηλινά στρατεύματα έπληξαν κτίριο στη συνοικία Τουφάχ, στη βόρεια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους -οι περισσότεροι από την ίδια οικογένεια- σύμφωνα με το νοσοκομείο Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δύο γονείς, το νεογέννητο κοριτσάκι τους 10 ημερών, η πεντάμηνη ξαδέλφη του και η γιαγιά τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αεροσκάφη και τεθωρακισμένες μονάδες ανταπέδωσαν πυρά, αφού ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατευμάτων, τραυματίζοντας σοβαρά έναν έφεδρο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση των ενόπλων παραβίαση της συμφωνίας.

Μετά το πλήγμα στην Τουφάχ, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Χτύπημα σε σκηνή οικογένειας στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς σκότωσε τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ. Πυρά από άρματα μάχης στη συνοικία Ζεϊτούν, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας, σκότωσαν άλλους τρεις Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων έναν άνδρα και τη σύζυγό του.

Επίθεση σε σκηνή στην περιοχή Μουάσι της Χαν Γιουνίς σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε, σύμφωνα με νοσοκομείο πεδίου που λειτουργεί η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Μεταξύ των νεκρών ήταν ο Χουσεΐν Χασάν Χουσεΐν αλ-Σεμιέρι, διασώστης της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία την ώρα της επίθεσης.

Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 71.800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν μαχητές ή άμαχοι. Το υπουργείο, που υπάγεται στη διοίκηση της Χαμάς, τηρεί αναλυτικά αρχεία απωλειών, τα οποία θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από υπηρεσίες του ΟΗΕ και ανεξάρτητους ειδικούς.

Με πληροφορίες από Associated Press