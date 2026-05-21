Γάζα: Νεκρό 13χρονο παιδί από ισραηλινό drone

Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στη Γάζα, από πλήγμα ισραηλινού drone, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρουν πως οι εντολές εκκένωσης αυξάνονται εκ νέου, ενόψει βομβαρδισμών από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφέρουν αναλυτικότερα, ότι ένας 13χρονος σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινό drone έριξε χειροβομβίδα στην Μπέιτ Λάχια.

Εκπρόσωπος των IDF επιβεβαίωσε το πλήγμα στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος ήταν κάποιος που φέρεται να ήθελε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στοχεύοντας ισραηλινούς στρατιώτες. «Ακολούθως, ενημερωθήκαμε για έναν ανήλικο που χτυπήθηκε», είπε, προσθέτοντας πως πιθανότατα βρισκόταν κοντά στον άνδρα που αποτελούσε στόχο.

Γάζα: Οι εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν βράδυ, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο σκοτάδι

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε τουλάχιστον τρεις εντολές εκκένωσης το προηγούμενο 48ωρο και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση με βομβαρδισμούς σε δύο σπίτια κι έναν προσφυγικό καταυλισμό. Οι εντολές εκδόθηκαν βραδινές ώρες, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις τοποθεσίες μέσα στο σκοτάδι, όπως περιέγραψαν.

«Μη μιλάτε για εκεχειρία ή ανακωχή, είναι όλα ψέματα. Ο πόλεμος είναι πόλεμος», δήλωσε 60χρονος ο οποίος αναγκάστηκε το βράδυ της Τετάρτης να φύγει από το σπίτι του.

Παρά την εκεχειρία, τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα δεν σταματούν. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 880 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από την ισραηλινή πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

