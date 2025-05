Γάζα: Δεν έχει διανεμηθεί καμία βοήθεια παρά την είσοδο φορτηγών, λέει ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν έχει διανεμηθεί καμία ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι μετά από αποκλεισμό 11 εβδομάδων, το Ισραήλ άνοιξε τα σύνορα για τα φορτηγά με τρόφιμα και άλλα είδη βασικών αναγκών.

Την Τρίτη, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εισήλθαν στη Γάζα 93 φορτηγά που μετέφεραν αλεύρι, παιδικές τροφές, ιατρικό εξοπλισμό και φαρμακευτικά προϊόντα.

Αν και τα φορτηγά πέρασαν στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, δεν έχει διανεμηθεί καμία βοήθεια μέχρι στιγμής, όπως καταγγέλλει ο ΟΗΕ.

Όσο η βοήθεια δεν εισέρχεται στη Γάζα, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να σκοτώνουν. Ο τελευταίος απολογισμός είναι 55 νεκροί στη Γάζα, όπως λένε στη DW, οι τοπικοί γιατροί.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, είπε ότι μια ομάδα «περίμενε για αρκετές ώρες» για να της επιτραπεί από το Ισραήλ η πρόσβαση στην περιοχή, αλλά «δυστυχώς, δεν κατάφεραν να μεταφέρουν τις προμήθειες στην αποθήκη μας».

Το Ισραήλ συμφώνησε την Κυριακή να επιτρέψει την είσοδο «βασικών ποσοτήτων τροφίμων» στη Γάζα, όπου διεθνείς εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει για επικείμενο λιμό.

Την ίδια ώρα, οι πιέσεις στο Ισραήλ συνεχίζονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε, ότι αναστέλλει τις εμπορικές συνομιλίες λόγω της «ηθικά αδικαιολόγητης» στρατιωτικής κλιμάκωσης του Ισραήλ στη Γάζα, με τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, να χαρακτηρίζει την κατάσταση «αφόρητη».

Παράλληλα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αναμένεται να επανεξετάσει τη συμφωνία εμπορίου με το Ισραήλ στον απόηχο της δραστηριότητάς του στον θύλακα.

Ο Ντουζαρίκ δήλωσε ότι η επιχείρηση παροχής βοήθειας είναι «περίπλοκη», καθώς το Ισραήλ απαιτεί από τον ΟΗΕ να «ξεφορτώσει τις προμήθειες στην παλαιστινιακή πλευρά του Κερέμ Σαλόμ και να τις φορτώσει εκ νέου μόλις εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ομάδων μας μέσα από τη Γάζα».

Γάζα: «14.000 βρέφη θα πεθάνουν τις επόμενες 48 ώρες»

Ο ίδιος επισήμανε, πως η άφιξη των προμηθειών είναι θετική εξέλιξη, αλλά την περιέγραψε ως «σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις ανάγκες». Κατά τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, χρειάζονται περίπου 600 φορτηγά την ημέρα για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η χρόνια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, είπε στο BBC ότι χιλιάδες βρέφη θα μπορούσαν να πεθάνουν αν το Ισραήλ δεν επιτρέψει άμεσα την είσοδο βοήθειας. Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC, ο Φλέτσερ τόνισε: «Υπάρχουν 14.000 βρέφη που θα πεθάνουν τις επόμενες 48 ώρες εκτός αν μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε».

Authorities in Gaza say Israel’s “starvation policy” has killed at least 326 Palestinians since March 2, as the UN warns 14,000 babies are at risk of dying within 48 hours.



🔴 Follow our LIVE coverage: https://t.co/mShlr5RpGC pic.twitter.com/fzQ14Arg9e

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 21, 2025

Γάζα: Θα εμποδίσουμε τον λιμό «για διπλωματικούς λόγους» λέει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο «ολόκληρης της περιοχής» της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω διεξαγωγής «ευρείας κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων» από τον ισραηλινό στρατό στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Οι μάχες είναι έντονες και προχωράμε. Θα αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής της Λωρίδας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Δεν θα υποχωρήσουμε. Αλλά για να πετύχουμε πρέπει να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να μας σταματήσουν», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Νετανιάχου εξήγησε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εμποδίσει τον λιμό στη Γάζα «για διπλωματικούς λόγους», λίγες ώρες αφού το γραφείο του ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η είσοδος «στοιχειώδους ποσότητας τροφής για τον πληθυσμό» του παλαιστινιακού θύλακα.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τον πληθυσμό να βυθιστεί στον λιμό για πρακτικούς λόγους και για διπλωματικούς λόγους», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο βίντεο αυτό. Διευκρίνισε εξάλλου ότι οι «φίλοι» του Ισραήλ τού είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου αν μεταδίδονται «εικόνες μαζικού λιμού» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Γερουσιαστές οι οποίοι γνωρίζω ότι στηρίζουν το Ισραήλ (...) ήρθαν και μου είπαν 'Θα σας δώσουμε όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε για να κερδίσετε τον πόλεμο (...) αλλά δεν μπορούμε να λαμβάνουμε εικόνες λιμού (από τη Γάζα)», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη νίκη μας, να νικήσουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε τους ομήρους, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο του λιμού», συνέχισε απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε για την απόφασή του να εισέλθει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, για πρώτη φορά από τις 2 Μαρτίου, μεταξύ άλλων από προσωπικότητες της άκρας δεξιάς όπως ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

«Δεν θα μας στηρίξουν», υπογράμμισε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στους συμμάχους του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC