Γάζα: Jonathan Coe, Ian McEwan μεταξύ 380 συγγραφέων που μιλούν για «γενοκτονία»

Τριακόσιοι ογδόντα συγγραφείς και πολιτιστικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους οι Jonathan Coe, Ian McEwan, William Dalrymple, Jeanette Winterson, Brian Eno, Kate Mosse, Irvine Welsh και Elif Shafak, υπέγραψαν ανοικτή επιστολή στην οποία χαρακτηρίζουν τον πόλεμο της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα ως «γενοκτονία» και ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Η χρήση των λέξεων "γενοκτονία" ή "πράξεις γενοκτονίας" για να περιγραφεί αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν συζητείται πλέον από διεθνείς νομικούς εμπειρογνώμονες ή οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει η επιστολή, την οποία συνυπογράφουν επίσης οι Zadie Smith, Russell T Davies, Hanif Kureishi, Frank Cottrell-Boyce και George Monbiot.

Σύμφωνα με το κείμενο, διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Human Rights Watch και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν «εντοπίσει σαφώς» πράξεις γενοκτονίας από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ενώ δημόσιες δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών, όπως των Bezalel Smotrich και Itamar Ben-Gvir, «εκφράζουν ανοιχτά γενοκτονικές προθέσεις».

Οι συγγραφείς καλούν τον ΟΗΕ να διασφαλίσει την άμεση και απεριόριστη διανομή τροφίμων και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, καθώς και την εγκαθίδρυση εκεχειρίας που «θα εγγυάται την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη για όλους τους Παλαιστίνιους, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και των χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται αυθαίρετα σε ισραηλινές φυλακές». Σε περίπτωση που η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί, υποστηρίζουν ότι «θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις».

Η επιστολή συντάχθηκε από τους Horatio Clare, Kapka Kassabova και Monique Roffey και έχει ήδη συγκεντρώσει 380 υπογραφές.

Μια λογοτεχνική διαμαρτυρία με επίκεντρο τη ζωή στη Γάζα

Το κείμενο ξεκινά με το ποίημα «Ένα αστέρι είπε χθες» της Παλαιστίνιας ποιήτριας Hiba Abu Nada, η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Οκτώβριο του 2023. Το ποίημα γράφει:

«Και αν μια μέρα, ω Φως

Όλοι οι γαλαξίες

Ολόκληρου του σύμπαντος

Δεν είχαν άλλο χώρο για εμάς

Θα έλεγες: "Μπες στην καρδιά μου,

Εκεί θα είσαι επιτέλους ασφαλής"».

Όπως σημειώνει η επιστολή, η Abu Nada «φανταζόταν για τον λαό της Γάζας ένα κοσμικό καταφύγιο - κάτι εντελώς διαφορετικό από τον συνεχή κίνδυνο θανάτου που αντιμετωπίζουν τώρα».

Το κείμενο καταγγέλλει ότι οι Παλαιστίνιοι «δεν είναι τα αφηρημένα θύματα ενός αφηρημένου πολέμου. Πολύ συχνά, οι λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο, να αρνηθούν το αναμφισβήτητο, να υπερασπιστούν το αδικαιολόγητο. Πολύ συχνά, επίσης, οι σωστές λέξεις - αυτές που είχαν σημασία - έχουν εξαλειφθεί, μαζί με εκείνους που μπορεί να τις είχαν γράψει».

Ο όρος «γενοκτονία» δεν είναι, όπως σημειώνουν, «σύνθημα». Αντιθέτως, «φέρει νομικές, πολιτικές και ηθικές ευθύνες».

Η επιστολή παραπέμπει σε πρόσφατη δήλωση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Ενώ τα κράτη συζητούν την ορολογία - είναι ή δεν είναι γενοκτονία; - το Ισραήλ συνεχίζει την αδιάκοπη καταστροφή της ζωής στη Γάζα, μέσω επιθέσεων από ξηρά, αέρα και θάλασσα, εκτοπίζοντας και σφαγιάζοντας τον επιζώντα πληθυσμό με ατιμωρησία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας «ψευδείς» και «εξωφρενικές», τονίζοντας ότι «οι αξιοπρεπείς άνθρωποι παντού θα πρέπει να τις απορρίψουν».

Γάζα: «Αρνούμαστε να είμαστε ένα κοινό που επιδοκιμάζει τους θεατές»

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 53.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Από την πλευρά του Ισραήλ, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς την ίδια ημέρα.

«Όπως είναι αλήθεια να χαρακτηρίζουμε τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον αθώων πολιτών στις 7 Οκτωβρίου 2023 ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι και σήμερα είναι αλήθεια να ονομάζουμε την επίθεση εναντίον του λαού της Γάζας φρικαλέα γενοκτονία», τονίζει η επιστολή.

«Αρνούμαστε να είμαστε ένα κοινό που επιδοκιμάζει τους θεατές», συνεχίζει. «Δεν πρόκειται μόνο για την κοινή μας ανθρωπιά και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για την ηθική μας ικανότητα ως συγγραφείς της εποχής μας, η οποία μειώνεται με κάθε μέρα που αρνούμαστε να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε αυτό το έγκλημα».

Η επιστολή κλείνει με δήλωση ρητής καταδίκης κάθε μορφής ρατσισμού και βίας: «Παίρνοντας αυτή τη θέση, δηλώνουμε ανεπιφύλακτα την απόλυτη αντίθεσή μας και την απέχθειά μας για τον αντισημιτισμό, τις αντιεβραϊκές και αντιισραηλινές προκαταλήψεις. Απορρίπτουμε και απεχθανόμαστε τις επιθέσεις, το μίσος και τη βία -γραπτώς, με τον λόγο και με τη δράση — εναντίον του παλαιστινιακού, ισραηλινού και εβραϊκού λαού σε κάθε μορφή. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την αντίσταση του παλαιστινιακού, εβραϊκού και ισραηλινού λαού στις γενοκτονικές πολιτικές της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης».

Μεταξύ όσων υπογράφουν την επιστολή περιλαμβάνονται επίσης το Scottish PEN, ο Jonathan Coe, η Susie Orbach, ο Kevin Barry, ο Benjamin Myers, ο Andrew O’Hagan, η Sarah Bernstein, ο Philip Marsden, η Fiammetta Rocco, η Lucy Jones, η Monique Roffey, η India Knight, ο Nick Laird, η Nina Stibbe, ο Seán Hewitt, η Xiaolu Guo, ο Chris Power, ο Joe Dunthorne και η Marina Warner.

«Αυτή η γενοκτονία μάς εμπλέκει όλους», καταλήγει το κείμενο. «Γινόμαστε μάρτυρες των εγκλημάτων της γενοκτονίας και αρνούμαστε να εγκρίνουμε την ύπαρξή τους με τη σιωπή μας».

Η επιστολή των συγγραφέων για τη Γάζα

Συγγραφείς Απαιτούν Άμεση Κατάπαυση του Πυρός στη Γάζα

Εμείς, οι υπογράφοντες συγγραφείς της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, ζητούμε από τα έθνη μας και τους λαούς του κόσμου να ενωθούν μαζί μας για να τερματίσουμε τη συλλογική μας σιωπή και αδράνεια μπροστά στη φρίκη.

Πριν από ένα χρόνο και επτά μήνες, η Παλαιστίνια ποιήτρια Χίμπα Αμπού Νάντα σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Στο ποίημά της «Ένα Αστέρι Είπε Χθες», φαντάστηκε για τον λαό της Γάζας ένα κοσμικό καταφύγιο - κάτι εντελώς διαφορετικό από τον συνεχή κίνδυνο θανάτου που αντιμετωπίζουν τώρα:

«Και αν μια μέρα, ω Φως

Όλοι οι γαλαξίες

Ολόκληρου του σύμπαντος

Δεν είχαν άλλο χώρο για εμάς

Θα έλεγες: "Μπες στην καρδιά μου,

Εκεί θα είσαι επιτέλους ασφαλής."»

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει επανεκκινήσει την επίθεσή της στη Γάζα με απεριόριστη βιαιότητα. Δημόσιες δηλώσεις των Ισραηλινών υπουργών Μπεζαλέλ Σμότριχ και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εκφράζουν ανοιχτά γενοκτονικές προθέσεις. Η χρήση των λέξεων «γενοκτονία» ή «πράξεις γενοκτονίας» για να περιγράψει τι συμβαίνει στη Γάζα δεν συζητείται πλέον από διεθνείς νομικούς εμπειρογνώμονες ή οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το Human Rights Watch, η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και πολλοί άλλοι ειδικοί και ιστορικοί έχουν σαφώς εντοπίσει γενοκτονία ή πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, που θεσπίστηκαν από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και κατευθύνθηκαν από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Εκ μέρους του ΟΗΕ, και δημοσιεύθηκαν από το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πάνω από 40 Ειδικοί Εισηγητές και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες κατέληξαν πρόσφατα στο συμπέρασμα: «Ενώ τα κράτη συζητούν για την ορολογία - είναι ή δεν είναι γενοκτονία;» - το Ισραήλ συνεχίζει την αδιάκοπη καταστροφή της ζωής στη Γάζα, μέσω επιθέσεων από ξηρά, αέρα και θάλασσα, εκτοπίζοντας και σφαγιάζοντας τον επιζώντα πληθυσμό ατιμώρητα», ανέφεραν οι ειδικοί. «Κανείς δεν γλιτώνει - ούτε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι θηλάζουσες μητέρες, οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες υγείας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ή οι όμηροι. Από την παραβίαση της εκεχειρίας, το Ισραήλ έχει σκοτώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους, πολλούς καθημερινά - με κορύφωση στις 18 Μαρτίου 2025 με 600 θύματα σε 24 ώρες, εκ των οποίων τα 400 ήταν παιδιά». Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι τα αφηρημένα θύματα ενός αφηρημένου πολέμου. Πολύ συχνά, οι λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο, να αρνηθούν το αναμφισβήτητο, να υπερασπιστούν το αδικαιολόγητο. Πολύ συχνά, επίσης, οι σωστές λέξεις - αυτές που είχαν σημασία - έχουν εξαλειφθεί, μαζί με εκείνους που μπορεί να τις είχαν γράψει.

Ο όρος «γενοκτονία» δεν είναι σύνθημα. Φέρει νομικές, πολιτικές και ηθικές ευθύνες. Όπως είναι αλήθεια να αποκαλούμε τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον αθώων πολιτών στις 7 Οκτωβρίου 2023 εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι και σήμερα είναι αλήθεια να ονομάζουμε την επίθεση στον λαό της Γάζας φρικαλεότητα γενοκτονίας, με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διαπράττονται καθημερινά από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, υπό την διοίκηση της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ.

Πρόσφατα, ο Alexis Deswaef, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικηγόρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπενθύμισε την έννοια του «παρευρισκόμενου που εγκρίνει», που αντλείται από το ειδικό δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αναφέρεται σε έναν ανώτερο αξιωματούχο που παρακολουθεί, παραμένει σιωπηλός και του οποίου η σιωπή ερμηνεύεται ως πράσινο φως από τους δράστες.

Αρνούμαστε να είμαστε ένα κοινό που επιδοκιμάζει τους θεατές. Δεν πρόκειται μόνο για την κοινή μας ανθρωπιά και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για την ηθική μας ικανότητα ως συγγραφείς της εποχής μας, η οποία μειώνεται με κάθε μέρα που αρνούμαστε να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε αυτό το έγκλημα.

Παίρνοντας αυτή τη θέση, δηλώνουμε ανεπιφύλακτα την απόλυτη αντίθεσή μας και την απέχθειά μας για τον αντισημιτισμό, τις αντιεβραϊκές και αντιισραηλινές προκαταλήψεις. Απορρίπτουμε και απεχθανόμαστε τις επιθέσεις, το μίσος και τη βία - γραπτώς, ομιλίας και δράσης - εναντίον του Παλαιστινιακού, Ισραηλινού και Εβραϊκού λαού σε κάθε μορφή. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την αντίσταση του Παλαιστινιακού, Εβραϊκού και Ισραηλινού λαού στις γενοκτονικές πολιτικές της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης.

Ζητάμε από όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο κάλεσμά μας για συμπόνια, για λογική και για διαμεσολάβηση. Για τον Hiba, για τους σχεδόν 54.000 κατοίκους της Γάζας που σκοτώθηκαν και για τους επιζώντες - που λιμοκτονούν, τραυματίζονται και έχουν σημαδευτεί για μια ζωή:

1. Απαιτούμε την άμεση και απεριόριστη διανομή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα από τον ΟΗΕ.

2. Απαιτούμε να επιβληθούν κυρώσεις στο Κράτος του Ισραήλ εάν η ισραηλινή κυβέρνηση δεν εισακούσει αυτήν την έκκληση, η οποία είναι επίσης η έκκληση του λαού, για άμεση κατάπαυση του πυρός.

3. Απαιτούμε κατάπαυση του πυρός που να εγγυάται την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη για όλους τους Παλαιστίνιους, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την απελευθέρωση των χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται αυθαίρετα στις ισραηλινές φυλακές.

Αυτή η γενοκτονία μας εμπλέκει όλους. Γινόμαστε μάρτυρες των εγκλημάτων της γενοκτονίας και αρνούμαστε να τα εγκρίνουμε με τη σιωπή μας.

Με πληροφορίες από Guardian