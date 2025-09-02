Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σκότωσε πέντε παιδιά σε «ζώνη ασφαλείας» ενώ προμηθεύονταν νερό 

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν την Τρίτη από ισραηλινό πλήγμα στην Αλ-Μαουάσι, περιοχή της νότιας Γάζας που το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει «ζώνη ασφαλείας».

Σύμφωνα με γιατρό του νοσοκομείου Αλ-Νάσερ, τα παιδιά μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δοχεία νερού μέσα σε λίμνη αίματος. Οι άμαχοι φαίνεται ότι είχαν χτυπηθεί την ώρα που προσπαθούσαν να προμηθευτούν νερόν

Η επίθεση έγινε λίγο μετά την προτροπή του ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να κατευθυνθούν νότια, ενόψει επικείμενης εισβολής στην πόλη. «Στην Αλ-Μαουάσι θα παρέχονται ενισχυμένες υπηρεσίες, με έμφαση στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νερό και τρόφιμα», ανέφερε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, Αβιχάι Αντραέι.

Γάζα: Το Ισραήλ κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους στο πεδιο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους στο πλαίσιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, που περιγράφεται ως τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Συνολικά 60.000 εφέδροι καλούνται να υπηρετήσουν, ενώ παρατείνεται η θητεία άλλων 20.000. Η επιχείρηση, στην οποία θα συμμετάσχουν πέντε μεραρχίες, μπορεί να διαρκέσει έως και το 2026.

Ήδη, ισραηλινές δυνάμεις έχουν ισοπεδώσει συνοικίες όπως το Ζεϊτούν, ενώ ο στρατός ισχυρίζεται ότι σκότωσε τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας, μόνο το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν 76 άνθρωποι από βομβαρδισμούς και πυρά.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον λιμό που προκαλεί ο αποκλεισμός. Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πέθαναν την Τρίτη από ασιτία, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της πείνας σε 361 μέσα σε 23 μήνες. Συνολικά, οι νεκροί Παλαιστίνιοι ανέρχονται σε τουλάχιστον 63.633 από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς που άφησε 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και 251 ομήρους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Διεθνής Ένωση Επιστημόνων Γενοκτονίας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές ενέργειες πληρούν τον νομικό ορισμό του εγκλήματος. Ο Ερυθρός Σταυρός και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως ούτε η Αλ-Μαουάσι ούτε άλλη περιοχή της Γάζας μπορεί να δεχθεί μαζικά εκτοπισμένους, ενώ πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, φοβούμενοι ότι ακόμη και οι «ανθρωπιστικές ζώνες» δεν είναι ασφαλείς.

Εντείνεται η πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ για πρόταση εκεχειρίας

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η προγραμματισμένη εισβολή προκαλεί αντιδράσεις. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά του πολέμου, ενώ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου προέτρεψε την κυβέρνηση να δεχθεί πρόταση εκεχειρίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι όμηροι. Η Χαμάς είχε αποδεχθεί πριν από δύο εβδομάδες σχέδιο που έμοιαζε με αμερικανική πρόταση, στην οποία το Ισραήλ είχε συμφωνήσει σε προηγούμενο γύρο, αλλά το Τελ Αβίβ ακόμη δεν έχει απαντήσει.

Παράλληλα, την Τρίτη το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, απαγορεύει τα προϊόντα από ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και κηρύσσει ανεπιθύμητους ηγετικά στελέχη της Χαμάς, βίαιους εποίκους και δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς. Ο Βέλγος ΥΠΕΞ Μαξίμ Πρεβό δήλωσε ότι «στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί ο ισραηλινός λαός, αλλά να πιεστεί η κυβέρνησή του να σεβαστεί το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο» και κάλεσε την ΕΕ να αναστείλει τη συμφωνία εμπορίου με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Guardian