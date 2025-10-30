Γάζα: Το Ισραήλ πραγματοποιεί νέους βομβαρδισμούς - Εύθραυστο και αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας

Το Ισραήλ πραγματοποιεί νέες επιθέσεις στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Παρά τη δέσμευση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν ξανά πλήθος περιοχών του παλαιστινιακού θύλακα, μετά τις φονικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν δέκα αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στα βόρεια.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προχώρησε σε «ακριβείς» επιθέσεις εναντίον «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα» στις περιοχές που εξακολουθεί να κατέχει.

Οι επιθέσεις της Πέμπτης αποτελούν τη νεότερη δοκιμασία της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ απάντησε στον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 104 ανθρώπων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων σε περιοχή εντός της λεγόμενης «κίτρινης ζώνης», από την οποία τα στρατεύματά του είχαν αποσυρθεί βάσει της εκεχειρίας, με τη Χαμάς να αρνείται την κατηγορία.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 26 μαχητές που, όπως υποστηρίζει, αποτέλεσαν στόχους των επιθέσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ αυτών και έναν διοικητή της Χαμάς, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο.

Η κυβερνητική υπηρεσία ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα απάντησε ότι η λίστα αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» που στόχο έχει να συγκαλύψει «εγκλήματα εναντίον αμάχων στη Γάζα».

Με πληροφορίες από Reuters