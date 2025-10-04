Γάζα: Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ μετά την απάντηση της Χαμάς - Η εντολή στους IDF

Έτοιμο για «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει το Ισραήλ.

Μεταξύ όσων προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο, είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση του Ισραήλ μετά την απάντηση της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00, σήμερα Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Γάζα: Η εντολή στους IDF

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να παγώσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μετέδωσαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.