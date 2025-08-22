Γάζα: Η πείνα σε οριακό σημείο - Εκρηκτική αύξηση παιδικών θανάτων από υποσιτισμό

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τα αποθέματα ειδικών θρεπτικών τροφών, εμπλουτισμένου γάλακτος και συμπληρωμάτων να έχουν σχεδόν εξαντληθεί, οδηγώντας χιλιάδες παιδιά σε λιμοκτονία, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, ειδικούς στη διατροφή και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Τροφικής Ασφάλειας (IPC), ο βασικός διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί τις συνθήκες πείνας, αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα νέα έκθεση σήμερα Παρασκευή. Σε ενδιάμεση ανακοίνωσή της τον Ιούλιο είχε ήδη προειδοποιήσει ότι «λιμός εκτυλίσσεται» στη Γάζα.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, μετά τη διεθνή κατακραυγή, άρχισε από τα τέλη Ιουλίου να επιτρέπει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, οι ποσότητες παραμένουν ανεπαρκείς και η διανομή χαοτική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι να υποσιτίζονται, ενώ οι ήδη εξαντλημένοι ή ευάλωτοι δεν λαμβάνουν σωτήρια συμπληρώματα, σύμφωνα με ειδικούς και εργαζόμενους σε έξι ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι θάνατοι από υποσιτισμό και πείνα εκτοξεύθηκαν: στους 22 μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχαν καταγραφεί 89 θύματα, κυρίως παιδιά. Μόνο στις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου καταγράφηκαν 133 θάνατοι, εκ των οποίων 25 παιδιά κάτω των 18 ετών.

«Βλέπουμε την πιο εφιαλτική ανθρωπιστική καταστροφή που μπορούμε να μετρήσουμε», δήλωσε η Τζανέτ Μπέιλι, υπεύθυνη για την παιδική διατροφή στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC). «Θα δούμε ακόμη περισσότερα παιδιά να πεθαίνουν και περισσότερες εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες να υποφέρουν από ακραίο υποσιτισμό».

Το Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί μαζικού υποσιτισμού και αμφισβητεί τα στοιχεία της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι οφείλονται σε άλλα ιατρικά αίτια.

Γάζα: Μωρά με βάρος δύο κιλά και μητέρες που λιμοκτονούν

Στα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμα, γιατροί παλεύουν να βρουν θεραπευτικό γάλα. Στο νοσοκομείο Ραντίσι, ο γιατρός Αχμέντ Μπασάλ έδειξε ένα βρέφος με ατροφικά άκρα, λέγοντας πως ακόμη και όταν υπάρχει γάλα στην αγορά, η τιμή φτάνει τα 58 δολάρια το κουτί. Οι μητέρες, εξαντλημένες και υποσιτισμένες, δεν μπορούν να θηλάσουν.

Η 20χρονη Χολούντ αλ-Άκρα, μητέρα τριών παιδιών, θηλάζει ακόμη τo βρέφος της, αλλά με βάρος μόλις δύο κιλά, καθώς η ίδια ζει πολλές μέρες μόνο με μια κούπα σούπας. «Νιώθω ζάλη όταν θηλάζω, γιατί δεν έχω τροφή ούτε για μένα», είπε.

Η UNICEF επισημαίνει ότι διαθέτει γάλα φόρμουλα μόνο για 2.500 μωρά για ένα μήνα, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούν τις 10.000. Το απόθεμα ειδικών τροφών όπως η πάστα RUTF, απαραίτητη για παιδιά με οξύ υποσιτισμό, επαρκεί μόλις για 5.800 παιδιά, τη στιγμή που 70.000 χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα παιδιά κάτω των 5 ετών που υποφέρουν από «απώλεια βάρους λόγω έλλειψης τροφής» σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις 12.000. Από αυτά, περισσότερα από 2.500 βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό: μόνο το 3% από τα 290.000 παιδιά που χρειάζονται ειδικά συμπληρώματα τα έλαβαν τον Ιούλιο, έναντι 26% που καλύπτονταν μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αγροτική παραγωγή και αλιεία έχουν καταστραφεί, αφήνοντας τη Γάζα να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου το 90% των φορτίων τροφίμων λεηλατούνται από πεινασμένους ή ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στους πιο ευάλωτους.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον ΟΗΕ για αποτυχία στη διανομή και τη Χαμάς για κλοπές, ενώ ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις επιμένουν ότι πρόκειται για ανεπαρκείς ποσότητες και αδυναμία ασφαλούς πρόσβασης.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, Αντουάν Ρενάρ, προειδοποιεί: «Αν δεν αυξηθούν άμεσα οι εισαγωγές εμπλουτισμένων τροφίμων, βλέπουμε μια προληπτικά αποτρέψιμη κρίση να μετατρέπεται σε εκτεταμένη διατροφική καταστροφή».

Με πληροφορίες από Reuters