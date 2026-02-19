Γάζα: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης 5.000 ατόμων, σύμφωνα με αρχεία

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει μια στρατιωτική βάση χωρητικότητας 5.000 ατόμων στη Γάζα, που θα εκτείνεται σε έκταση άνω των 350 στρεμμάτων, σύμφωνα με τα αρχεία συμβάσεων του Συμβουλίου Ειρήνης που εξέτασε o Guardian.

Ο χώρος προορίζεται να λειτουργήσει ως στρατιωτική βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία σχεδιάζεται ως πολυεθνική στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από στρατεύματα που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν.

Η ISF αποτελεί μέρος του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο έχει ως αποστολή τη διακυβέρνηση της Γάζας. Το Συμβούλιο Ειρήνης προεδρεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και διευθύνεται εν μέρει από τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τι προβλέπουν τα σχέδια για τη Γάζα

Τα σχέδια που εξέτασε η Guardian προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου που τελικά θα έχει έκταση 1.400 μέτρων επί 1.100 μέτρων, περιβαλλόμενο από 26 θωρακισμένους πύργους παρακολούθησης τοποθετημένους σε ρυμουλκούμενα, ένα μικρό πεδίο βολής, καταφύγια και μια αποθήκη για στρατιωτικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις. Ολόκληρη η βάση θα περιβάλλεται από συρματόπλεγμα.

Η οχύρωση προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε μια άγονη έκταση πεδινών εδαφών στο νότιο τμήμα της Γάζας. Πηγή κοντά στον σχεδιασμό ενημέρωσε την Guardian ότι μια μικρή ομάδα υποψηφίων – διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία σε εμπόλεμες ζώνες – έχει ήδη επισκεφθεί την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ινδονησιακή κυβέρνηση προσφέρθηκε να στείλει έως και 8.000 στρατιώτες. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ήταν ένας από τους τέσσερις ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας που επρόκειτο να παραστούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ειρήνης να ιδρύσει μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ISF θα έχει ως αποστολή την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Υποτίθεται επίσης ότι θα προστατεύει τους πολίτες και θα εκπαιδεύει και θα υποστηρίζει «ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».

Δεν είναι σαφές ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής της ISF σε περίπτωση μάχης, νέων βομβαρδισμών από το Ισραήλ ή επιθέσεων από τη Χαμάς. Ούτε είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος της ISF στην αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, που αποτελεί προϋπόθεση του Ισραήλ για την προώθηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ειρήνης

Ενώ περισσότερες από 20 χώρες έχουν εγγραφεί ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, μεγάλο μέρος του κόσμου έχει μείνει εκτός. Αν και ιδρύθηκε με την έγκριση του ΟΗΕ, το καταστατικό της οργάνωσης φαίνεται να παραχωρεί στον Τραμπ μόνιμη ηγεσία και έλεγχο.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα είδος νομικής φαντασίας, ονομαστικά με τη δική του διεθνή νομική προσωπικότητα, ξεχωριστή τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα κενό κέλυφος που οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να χρησιμοποιούν όπως κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο Αντίλ Χακιέ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers.

Οι ειδικοί λένε ότι οι δομές χρηματοδότησης και διακυβέρνησης είναι ασαφείς, και αρκετοί ανάδοχοι έχουν δηλώσει ότι οι συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ συχνά διεξάγονται μέσω της εφαρμογής Signal και όχι μέσω κυβερνητικών email.

Το έγγραφο σύναψης σύμβασης για τη στρατιωτική βάση εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη διαδικασία, και συντάχθηκε με τη βοήθεια αξιωματούχων των ΗΠΑ αρμόδιων για τις συμβάσεις.

Τα σχέδια αναφέρουν ότι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο καταφυγίων διαστάσεων 6 μέτρων επί 4 μέτρων και ύψους 2,5 μέτρων, με εξελιγμένα συστήματα εξαερισμού, όπου οι στρατιώτες θα μπορούν να καταφεύγουν για προστασία.

«Η ανάδοχος εταιρεία», αναφέρει το έγγραφο, «θα διεξάγει γεωφυσική έρευνα του χώρου για να εντοπίσει τυχόν υπόγεια κενά, τούνελ ή μεγάλες κοιλότητες ανά φάση». Η διάταξη αυτή πιθανόν αναφέρεται στο μεγάλο δίκτυο τούνελ που έχει κατασκευάσει η Χαμάς στη Γάζα.

Ένα τμήμα του εγγράφου περιγράφει ένα «Πρωτόκολλο για τα Ανθρώπινα Λείψανα». «Εάν ανακαλυφθούν ύποπτα ανθρώπινα λείψανα ή πολιτιστικά αντικείμενα, όλες οι εργασίες στην άμεση περιοχή πρέπει να σταματήσουν αμέσως, η περιοχή πρέπει να ασφαλιστεί και ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως για οδηγίες», αναφέρει. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει η γη όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η στρατιωτική βάση, αλλά μεγάλο μέρος της νότιας Γάζας βρίσκεται επί του παρόντος υπό ισραηλινό έλεγχο.

Με πληροφορίες από Guardian