Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παραδώσει απόψε, στις 10 μ.μ. τοπική ώρα (10 μ.μ. ώρα Ελλάδος), τις σορούς δύο ακόμη Ισραηλινών ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Τελ Αβίβ αναμένει την επιστροφή και άλλων σορών μέσα στη νύχτα, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabi του Κατάρ είχε κάνει λόγο για πέντε επιπλέον παραδόσεις.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει οκτώ σορούς ομήρων, τέσσερις τη Δευτέρα και τέσσερις την Τρίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, μία από αυτές δεν αντιστοιχούσε σε κανέναν από τους καταγεγραμμένους ομήρους, γεγονός που έχει προκαλέσει ένταση και καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Διαφωνίες για την ταυτοποίηση και καθυστερήσεις στην επιστροφή των σορών

Η επιστροφή των σορών αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, με στόχο την ανταλλαγή ομήρων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι παραμένουν στη Γάζα οι σοροί 21 νεκρών ομήρων, ενώ διεξάγει γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση όσων έχουν ήδη παραδοθεί. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, οι διαφορές γύρω από τις ταυτότητες των νεκρών προκάλεσαν προσωρινό πάγωμα της ροής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα, που ωστόσο ξανάνοιξε χθες μετά από νέες διαπραγματεύσεις.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προειδοποιούν ότι η ανεύρεση και η μεταφορά των σορών στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών και των κινδύνων ασφαλείας.

Η αργή πρόοδος στην επιστροφή των ομήρων και των σορών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ χαρακτήρισε τη συνέχιση της συμφωνίας «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι «η Χαμάς καταλαβαίνει μόνο τη βία».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας μόνο εφόσον η Χαμάς παραδώσει όλες τις σορούς που προβλέπονται στη συμφωνία. Παράλληλα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι χειρίζεται το θέμα με αδιαφάνεια και ότι η έλλειψη ενημέρωσης προς τις οικογένειες των ομήρων επιτείνει την κοινωνική ένταση.

Με πληροφορίες από Sky News