Γάζα: Η Χαμάς συμφωνεί με τον πλήρη αφοπλισμό της στην περιοχή - Τα ασαφή σημεία του σχεδίου Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης (Board of Peace) κατέληξε σε συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό» της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο για τον πλήρη αφοπλισμό στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα «μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός», χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ένα κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να κυβερνηθεί επιτέλους από μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση».

Η δεύτερη φάση του σχεδίου εκεχειρίας για τη Γάζα, το οποίο έχει διαμεσολαβήσει η Ουάσινγκτον, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Σύμφωνα με τετρασέλιδο οδικό χάρτη του σχεδίου, τον οποίο έχει δει το BBC, προβλέπεται σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς, παράλληλα με σταδιακή αποχώρηση και αποστρατιωτικοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας θα υπόκειται σε μηχανισμό επαλήθευσης.

Τι δεν γνωρίζουμε για το σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «πολύ απογοητευμένος» εάν το Ισραήλ δεν προχωρήσει στην απόσυρση των δυνάμεών του από τη Γάζα.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα.

Δεν είναι γνωστή η θέση του Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία ούτε αν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, καθώς μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ δεν υπήρξε καμία επίσημη τοποθέτηση από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η ισραηλινή αποχώρηση και αν αυτή θα περιλαμβάνει τη ζώνη ασφαλείας που είναι γνωστή ως «Yellow Line».

Άγνωστο παραμένει ακόμη ποιος θα αναλάβει την κατοχή και διαχείριση του οπλισμού που θα παραδώσει η Χαμάς, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί στην πράξη ο μηχανισμός επαλήθευσης που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς έφτασαν στην «ιστορική συμφωνία»

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Αίγυπτο, με στόχο την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει, εκτός από τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων, την σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

«Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των κατοίκων της Γάζας όσο και των γειτονικών περιοχών.

Η συγκεκριμένη διεθνής δύναμη βρίσκεται ακόμη υπό συγκρότηση και αναμένεται να στελεχωθεί από στρατιωτικούς διαφόρων χωρών, λειτουργώντας υπό την αιγίδα του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης. Παράλληλα, πηγή της Χαμάς έκανε λόγο για «ευρεία σύγκλιση» στις συνομιλίες όσον αφορά τον αφοπλισμό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί στους μεσολαβητές τροποποιήσεις του αμερικανικού σχεδίου και αναμένεται πλέον η απάντηση της ισραηλινής πλευράς.

Το Κάιρο εκτιμάται ότι θα φιλοξενήσει σύντομα νέα συνάντηση των βασικών μεσολαβητών της διαδικασίας, δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Το μήνυμα Τραμπ για Χαμάς και Γάζα

Ο Λευκός Οίκος μάλιστα, δημοσίευσε σχετική δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τις εξελίξεις στη Γάζα:

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ συμφωνία για τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να διοικείται επιτέλους από μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για να βοηθήσει τον παλαιστινιακό λαό. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ θα αποκτήσει την ασφάλεια που δικαιούται, καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων του Τραμπ. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους γείτονές της.

Πριν από έναν χρόνο υπήρχε ένας σφοδρός πόλεμος, μια ανθρωπιστική κρίση και όμηροι που κρατούνταν σε βάναυση αιχμαλωσία. Έχουμε σημειώσει ιστορική πρόοδο, όμως απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διαμεσολαβητές- την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία- για τις σημαντικές προσπάθειές τους, καθώς και ιδιαίτερα την εξαιρετική ομάδα μου, της οποίας η ακούραστη δουλειά κατέστησε δυνατή αυτή την ιστορική εξέλιξη.

Η απειλή που προήλθε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανασυγκροτηθεί.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Γάζα θα περάσει επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον λαό της.

Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την εκπληκτική εξέλιξη, την οποία όλοι έλεγαν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»